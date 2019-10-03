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Kılıçdaroğlu’na bomba soru! ‘HDP ile kol kola mısınız?’

Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerinden hareketle 'HDP ile kol kola mısınız?' diye sordu. HDP’nin terör seviciliğini görmezden gelen Kılıçdaroğlu, tartışmalı cevabını verdi.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:31
Kılıçdaroğlu’na bomba soru! ‘HDP ile kol kola mısınız?’

Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde "Kılıçdaroğlu sert çıktı bakın neler söyledi" başlıklı yazı yayımladı. Seçim sürecinde terör sevicisi HDP ile aynı yolda yürüyen CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu inkar niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Selvi’nin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis'teki makamında görüştüm, kendisine siyasetin iki sıcak gündem başlığını sordum. Yeni tartışmalara neden olacak çarpıcı açıklamalar yaptı" diyerek yazdığı yazısında bazı bölümler:

50+1 tartışması

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde barajın yüzde 40'a çekilmesini gündemi değiştirmeye yönelik bir hamle olarak görüyor. “Tamamen gündemi değiştirmeye yönelik bir konu. İçeride ekonomide, dışarıda dış politikada yaşanan sorunları örtmeye yönelik tartışma. Hiçbir geçerliliği olan bir tartışma değil” dedi.

Kılıçdaroğlu yaranın kaşınmasını istemiyor. CHP ile İYİ Parti arasındaki makasın açılmamasına özen gösteriyor. O nedenle Ağıralioğlu'nu hedef almadı. “Soruya bakmak lazım. Bu soru hangi sorunun sonucu olarak kuruldu, ona bakmamız lazım. HDP ayrı parti, biz ayrı partiyiz” dedi.

"HDP ile kol kola mısınız?"

Bunun üzerine “HDP ile kol kola mısınız?” diye sordum. “Hiçbir partiyle kol kola değiliz. Kim demokrasiyi savunuyorsa biz de ona saygı duyarız. Kim tek adam rejimine karşıysa, saygı duyarız. HDP de bu ülkenin altı buçuk milyon seçmeninin oyunu almış bir parti. Yasadışı işler varsa bu ülkenin savcısı var, istihbarat örgütü var, gereğini yaparlar” karşılığını verdi.

"Akşener ile görüşecek mi?

“İttifakı güçlendirecek veya ittifakı zayıflatacak bir ortam yok. Neden yok? Çünkü bir seçim sürecinde değiliz. İYİ Parti'nin kendi programı var, CHP'nin kendi programı var, Saadet Partisi'nin kendi programı var, Demokrat Parti'nin kendi programı var, kendi söylemlerimiz var. Ekonomiye, dış politikaya farklı bakış açılarımız var. Dolayısıyla ortada bir seçim olmadığı için bir araya gelelim, bir ittifakı kuralım diye bir şey yok. Ama şu var: Biz aldığımız önemli kararları, yani belli bir konuda bir karar alıyorsak ve bu Türkiye'nin gündemi ile çok yakından ilgili ise ben bu önemli kararları millet ittifakının genel başkanları ile paylaşıyorum. Nasıl bir karar aldığımızı kendilerine bir şekilde aktarıyorum. Onlar da benzer konularda düşüncelerini aktarıyorlar” diye karşılık verdi.

 

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:31
  1. Abdulkadir Selvi
  2. HDP
  3. CHP
  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  5. 50+1
  6. İYİ Parti
  7. ittifak

YORUM YAZ

  • ALPALP47 dk önce
    FEZLEKE VAR, SAVCI VAR, ADALET VAR. BU SÖZLERDEN SONRA ŞEREFGİBİ KIYMETLİ NETİCEYE BOYUN EĞME VAR????
  • Doğruya DoğruDoğruya Doğru58 dk önce
    Bu sefer doğru söylemiş , hdp yasal bir parti varsa bir suçu , zamanında zırt pırt kapatma davası açan savcılar nerde ? Adam haklı.
  • Gerçek Cumhuriyet Halk PartiliGerçek Cumhuriyet Halk Partili1 sa önce
    Yüzü kızarmıyor Pkk Ydp hdp fetö sever!! Dersimli Kemal'miş.Mustafa Kemal Atatürk "bu beldenin adı Türk'ün tunç eli olsun" dedi adını TUNCELİ yaptı.Bu zat "O"nun koltuğunu işğal ediyor.
  • Leyla Leyla 1 sa önce
    Kıvırmada Kk nunüzerine çıkan olmaz attığı zaman desteksiz atar malasef belki de dünya birincisidir.bir saat sonra da 360 derece dönme kabiliyeti de vardır. Velhasıl k k oğlu şu yoruma çok yakın. Kazarankaza olmuş eşme kazası dana oynatmaktan gelir encümen azası . bu bir atâ sözü dür.
  • kekokeko1 sa önce
    sayın cumhurbaşkanıma saygı duymayacaksın ama terörsitelerin kucağında kıvıracaksın hayat sana güzel al zevkini .
  • hizipsavarhizipsavar1 sa önce
    ... kıvırma üstadı hemde ne kıvırma bu çıktıktan sonra asena işi bıraktı. demiş ki valla dayılar ben bunu gibi sonsuzluk işreti yapamıyorum bel mi kalın onun ki mi ince anlamadım işi bırakıyorum. kıyuaferler kk ya büyük geldiği için yollamamış. o takım elbi,se ile bu işi yapıyor helal olsun demiş. yersen :)
  • abdullahabdullah1 sa önce
    "...HDP de bu ülkenin altı buçuk milyon seçmeninin oyunu almış bir parti. Yasadışı işler varsa bu ülkenin savcısı var, istihbarat örgütü var, gereğini yaparlar...”.... Bugüne kadar yalan-dolan-iftira- küfür-hakaret-fetö tapeleri..vs ile AKPARTİ ve Sn.ERDOĞAN hakkındaki kötü sözleri, iğrenç tavırları, savcıların önüne yatmayı kendisine hak gören ÇELİŞKİ VE MİTOMANİ EFSANESİ OLDUN şimdiden Sn.Kasettaroğlu
  • AliAli2 sa önce
    Oyumuz reis e ak partiye
  • eryeteryet2 sa önce
    ...altı milyon oy alan partiye saygı duyduğunu söylüyorsun da peki yirmi altı milyon oy almış .T.C cumhurbaşkanı olmuş insana niye saygı duymuyorsun. Bu ne perhiz bu neturşu .İkiyüzlü riyakar.........
  • ihsanihsan2 sa önce
    demokrasi demek ke mal in yalanları sahtekarlığı teröristlerle ortaklığımı keriz
  • Tata TongaTata Tonga2 sa önce
    ne sorusu? ortada bir tiyatro dönüyor...herkes oyunun fakında. amaç millet ittifakını parçalamak...

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