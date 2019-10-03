Kılıçdaroğlu’na bomba soru! ‘HDP ile kol kola mısınız?’

Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde "Kılıçdaroğlu sert çıktı bakın neler söyledi" başlıklı yazı yayımladı. Seçim sürecinde terör sevicisi HDP ile aynı yolda yürüyen CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu inkar niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Selvi’nin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis'teki makamında görüştüm, kendisine siyasetin iki sıcak gündem başlığını sordum. Yeni tartışmalara neden olacak çarpıcı açıklamalar yaptı" diyerek yazdığı yazısında bazı bölümler:

50+1 tartışması

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde barajın yüzde 40'a çekilmesini gündemi değiştirmeye yönelik bir hamle olarak görüyor. “Tamamen gündemi değiştirmeye yönelik bir konu. İçeride ekonomide, dışarıda dış politikada yaşanan sorunları örtmeye yönelik tartışma. Hiçbir geçerliliği olan bir tartışma değil” dedi.

Kılıçdaroğlu yaranın kaşınmasını istemiyor. CHP ile İYİ Parti arasındaki makasın açılmamasına özen gösteriyor. O nedenle Ağıralioğlu'nu hedef almadı. “Soruya bakmak lazım. Bu soru hangi sorunun sonucu olarak kuruldu, ona bakmamız lazım. HDP ayrı parti, biz ayrı partiyiz” dedi.

"HDP ile kol kola mısınız?"

Bunun üzerine “HDP ile kol kola mısınız?” diye sordum. “Hiçbir partiyle kol kola değiliz. Kim demokrasiyi savunuyorsa biz de ona saygı duyarız. Kim tek adam rejimine karşıysa, saygı duyarız. HDP de bu ülkenin altı buçuk milyon seçmeninin oyunu almış bir parti. Yasadışı işler varsa bu ülkenin savcısı var, istihbarat örgütü var, gereğini yaparlar” karşılığını verdi.

"Akşener ile görüşecek mi?

“İttifakı güçlendirecek veya ittifakı zayıflatacak bir ortam yok. Neden yok? Çünkü bir seçim sürecinde değiliz. İYİ Parti'nin kendi programı var, CHP'nin kendi programı var, Saadet Partisi'nin kendi programı var, Demokrat Parti'nin kendi programı var, kendi söylemlerimiz var. Ekonomiye, dış politikaya farklı bakış açılarımız var. Dolayısıyla ortada bir seçim olmadığı için bir araya gelelim, bir ittifakı kuralım diye bir şey yok. Ama şu var: Biz aldığımız önemli kararları, yani belli bir konuda bir karar alıyorsak ve bu Türkiye'nin gündemi ile çok yakından ilgili ise ben bu önemli kararları millet ittifakının genel başkanları ile paylaşıyorum. Nasıl bir karar aldığımızı kendilerine bir şekilde aktarıyorum. Onlar da benzer konularda düşüncelerini aktarıyorlar” diye karşılık verdi.