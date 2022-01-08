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Siyaset "Kılıçdaroğlu'na benziyor diye görevden alındı"
Siyaset

"Kılıçdaroğlu'na benziyor diye görevden alındı"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2016 senesinde, kendisine benzediği için Bilgili hakkında, “Umarım görevden alınmaz” demişti. CHP’nin her durumdan mağduriyet algısı oluşturmasıyla dalga geçen vatandaşlar, “Bilgili Kılıçdaroğlu’na benzediği için görevden alındı” yorumları yaparak CHP liderini ti’ye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 10:34:00 -
"Kılıçdaroğlu'na benziyor diye görevden alındı"

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. Bilgili'nin yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

Görevden alınan Ahmet Emre Bilgili, geçtiğimiz yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na olan benzerliği ile gündeme gelmişti.

Bilgili'nin kendisine benzerliği hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Çok benziyor, gerçekten. Aynı yumurta ikizi gibi. Üstelik mikrofona kadar aynı. Çok benziyor, gerçekten. Umarım görevine son vermezler" demişti.

Ti'ye alındı

Kılıçdaroğlu'nun her durumdan mağduriyet oluşturma alışkanlığına atıf yapan vatandaşlar, Bilgili'nin görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'na olan benzerliğini gündeme getirdi. Sosyal medyada, "Kılıçdaroğlu'na benziyor diye görevden alındı" esprileri yapıldı.

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