Kılıçdaroğlu'na atacağın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın! 1 saniyede en anlamlı özet

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın yarışacağı seçimlere kısa biraz zaman kalırken sosyal medyada paylaşılan bazı videolar da viral oluyor.

Seçimlerden sonra teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşacağını söyleyen HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'na resmi olarak destek verdiklerini açıklarken, örgütün elebaşları ise, TSK'nın operasyonlarıyla köşeye sıkıştıklarını belirterek AK Parti'nin kaybetmesi için Millet İttifakı'na destek çağrısında bulunuyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken sosyal medyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan ilişkisini gözler önüne seren bir video gündem oldu.

Yaşananları özetleyen videoda Kılıçdaroğlu'na verilen oyun Mehmetçiğe sıkılan bir kurşun olduğuna dikkat çekildi.