Kılıçdaroğlu’dan ‘hendekçi’leri kamuya alma vaadi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters’a konuşarak cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ise kapıları kapatan Kılıçdaroğlu, “Görevlerine devam edecekler” dedi. Zina kasetiyle CHP’nin başına geçtikten sonra partiyi HDP yörüngesine sokan Kılıçdaroğlu, terör bildirisine imza atıp, Türkiye’yi katliamla suçladıkları için kamudan atılan akademisyenleri bir hafta içerisinde görevlerine iade edeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun ‘hendekçi akademisyenler’, KHK ile memurluktan atılan PKK yanlısı 1100 akademisyen için sarf ettiği sözlere sözde milliyetçi ortağı İyi Parti’den ne tepki geleceği merak konusu oldu. PKK’nın öz yönetim ilanıyla şehirlere hendek kazdığı süreçte teröristlere operasyon yapılmasını eleştirerek örgüt ağzı kullanan ve Mehmetçiği katliamla itham eden 1100 akademisyen, birer birer kamudan uzaklaştırılmış ve KHK ile memurluktan atılmışlardı.