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Gündem ‘Kılıçdaroğlu yoksa ben varım’ Chp’de ilk başkan adayı belli oldu
Gündem

‘Kılıçdaroğlu yoksa ben varım’ Chp’de ilk başkan adayı belli oldu

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CHP'li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partinin önümüzdeki kurultayında eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda Genel Başkanlığa aday olacağını resmen ilan etti.

ANTALYA’nın Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, parti kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde aday olacağını açıkladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Serik İlçe Başkanlığı'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ümit Uysal, 2027 yılı mart ayında yapılacak CHP kurultayına ilişkin 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacak mısınız?' sorusuna, "Kesinlikle adayım" karşılığını verdi. (DHA)

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