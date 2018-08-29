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Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce verdiği istifa sözlerini unuturcasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu, döviz baronlarıyla hareket ediyor" sözlerine ilişkin olarak "İspat etsin ben siyaseti bırakacağım" dedi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:41
Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları: Bugüne gelelim. O onurlu ve gururlu, kimseye ödün vermeyen, ekonomik bağımsızlığını sağlayan, Londra’ya gidip tefecileri ikna edebilir miyin diye çabaya girmeyen Mustafa Kemal’in Türkiyesi’nden Erdoğan’ın Türkiyesi’ne geldik.

Türkiye bu badireyi nasıl atlatır diye 13 maddelik bir öneri paketi açıkladık. İyi niyetle, Türkiye’yi, insanımızı, çocuklarımızı sevdiğimiz için.

Türkiye, hanedanlık yapısı içinde çürüyen bir devlettir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde üst yönetimin tablosu yayınlandı. Bir numaradaki kişinin hiçbir unvanı yok. Bu kişi, çantacı olarak tanımlanıyor, hanedandan birisi. Nasıl oluyor da, bakan yardımcılarından, müsteşarlardan üstte. Haber olunca baktık, siteden çıkarılmış ama çantacı hâla göreve devam ediyor. Bakandan sonra en yetkili kişi.

HUKUKUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK ZORUNDASINIZ

Hukuk güvenliğini sağlamak zorundasınız. İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamak zorundasınız.Enis Berberoğlu, Eren Erdem neden hapiste! Osman Kavala niye hapiste. Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan… Düşüncelerini beğeniriz ya da beğenmeyiz ama bunlar sadece kalemleriyle düşüncelerini ifade ettiler. Eğer devleti demokratik geliştirmezseniz süratle organize suç örgütüne dönüşebilir. Cumartesi Anneleri’ne bakın. Yerlerde süründürüyorsunuz o yaşlı kadınları, anneleri. Ben orantısız güç kullanan polislere bir şey demiyorum, talimatları verenlere söylüyorum. Hangi gerekçeyle anneleri yerlerde sürüklediniz. Bir suçu var, “Oğlumun mezarı nerede” diye sormak. Örgütlü suç devlette böyle oluşur.

TÜRKİYE'NİN BUNDAN KURTULMASI LAZIM

Darbeler sonrası devlet organize suç örgütü niteliğine kavuşmuştur. Faili meçhuller o dönemlerde olmuştur. Türkiye’nin bundan kurtulması lazım. Yasama organına talimat veren kişi, Merkez Bankası’na mı talimat vermeyecek. Merkez Bankası’nın dünyada da itibarı yoktur. Faizi, borsayı bir yükseltiyor, vurgunu vurup parayı dışarı götürüyor. Fakir fukaranın parasını.

İHALELERİ DE TL'YE ÇEVİRSENE

Doları esas alarak yaptığınız ihaleleri TL’ye çevirin dedik. Müteahhit TC vatandaşı, ihaleyi veren devlet; sizin dolarla ne işiniz var. Niçin dolarla yaptınız. Karar almışlar, AVM’de dolarla kiralama olmayacakmış. Günaydın beyler günaydın. Onu bırak da yandaşlara verdiğin milyar dolarlık ihaleleri Türk Lirası’na çevirsene. Gücün yetiyor mu!

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:41
  1. chp
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. recep tayyip erdoğan

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