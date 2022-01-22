Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ı böyle savundu

Sözde gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret ederek "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Sedef Kabaş'ı Üsküdar'daki otelde gözaltına aldı.

Kabaş, bugün tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Deyim paylaşmış!

Mahkemeye sevk kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kabaş'a arka çıktı. Erdoğan'ın gündem oluşturma peşinde olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, Kabaş'ın sadece bir deyim paylaştığını savundu.