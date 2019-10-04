Seçim öncesi liyakat, adalet, hak, hukuk nutukları sıkan CHP'li belediyelerde torpil skandalları pes peşe patlak vermişti. Tasarruf bahanesiyle binlerce çalışanı haksız yere ekmeğinden eden CHP'li belediye başkanları eş-dost-akraba atamaları ve çift maaş vurgunlarıyla gündem olmuştu.

Liyakat ve işi ehline verme söylemleri üzerinden vatandaşın gözünü boyamaya çalışan CHP'li belediyeler yolsuzlukta birbirleriyle yarışırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine haktan hukuktan dem vurdu.

"Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'de egemen kılacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Herkesi kucaklayan, herkese saygı gösteren, her kimliğe, her inanca saygı gösteren bir siyaset anlayışı... Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, bir arada huzur içerisinde yaşayacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Biz kul hakkı yemeyiz"

Partisinde yaşanan torpil skandallarını, eş-dost-akaraba atamalarını ve çift maaş vurgunlarını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, siyasetin zenginleşme aracı olmadığını, halka hizmet olduğunu aktardı.

Kılıçdaroğlu, "Biz kul hakkı yemeyiz, siyaset yaparken halkı düşünürüz. Bu memlekette hiçbir ailenin yoksulluk çekmesini istemeyiz. Herkesin huzur içerisinde yaşamasını ve kazanmasını isteriz. Çiftçinin, esnafın, sanayicinin, yani alın teri dökenin kazanmasını isteriz. Rantçının, faizcinin, tefecinin değil, üretenin kazanmasını isteriz" dedi.

Seçildiği günden bu yana işçi kıyım yapan Ekrem İmamoğlu'nu savunan Kılıçdaroğlu, herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı göstereceklerini, herkesi kucaklayacaklarını söyledi.

"Harcadığınız her kuruş milletin parası"

Kılıçdaroğlu, "Harcadığınız her kuruş milletin parasıdır. Dolayısıyla her kuruşun hesabını vermek, kul hakkına saygının da bir gereğidir. Buna uyacaksınız. Belediye başkanı olduktan sonra oy versin vermesin siz herkesin belediye başkanısınız ve herkesi kucaklayacaksınız" ifadelerini kullandı.