Kılıçdaroğlu yine faka bastı! Söz verirken kendisiyle böyle çelişti
Hükümete eleştiride bulunarak iktidara gelmeleri durumunda Elazığlı birini bakan yapacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK kadrosunda Elazığlı bulunmaması dikkat çekti.
İktidara gelmeleri halinde Elazığlı birini bakan yapacağı vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 kişilik genel başkan yardımcılığı kadrosunda tek bir Elazığlının olmaması ise dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'ın yerel televizyonları Kanal 23 ve Kanal Fırat ortak yayınına konuk oldu.
Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Kabine'de Elazığlı birine bakanlık verileceği vaadinde bulunarak “Elazığ öteden beri AK Parti’ye destek veriyor, ciddi sayıda milletvekili çıkartıyorlar. Ama 20 yıldır bir Elazığlı bakan yok, niye? Allah nasip ederse iktidar olacağız, Elazığlı bir bakan da olacak.” ifadelerini kullandı.
CHP yönetiminde Elazığlı bulunmuyor
Kabinede Elazığlı birinin olmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, yine kendisi ile çelişti.
CHP'nin 16 kişilik MYK kadrosunda bulunan kişiler arasında tek bir Elazığlının bile olmaması dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları ve memleketleri şöyle:
Ahmet Akın - Balıkesir
Ali Öztunç - Kahramanmaraş
Bülent Kuşoğlu - Erzurum
Bülent Tezcan - Samsun
Faik Öztrak- Ankara
Fethi Açıkel - Antakya
Gamze Akkuş İlgezdi - Malatya
Gökçe Gökçen - İstanbul
Gülizar Biçer Karaca- Denizli
Lale Karabıyık- Bilecik
Onursal Adıgüzel - Malatya
Muharrem Erkek - Çanakkale
Oğuz Kaan Salıcı - Gaziantep
Selin Sayek Böke-Hatay
Seyit Torun-Ordu
Veli Ağbaba-Malatya
Yüksel Taşkın -Rize