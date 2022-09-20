Kılıçdaroğlu yine faka bastı! Söz verirken kendisiyle böyle çelişti

İktidara gelmeleri halinde Elazığlı birini bakan yapacağı vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 kişilik genel başkan yardımcılığı kadrosunda tek bir Elazığlının olmaması ise dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'ın yerel televizyonları Kanal 23 ve Kanal Fırat ortak yayınına konuk oldu.

Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Kabine'de Elazığlı birine bakanlık verileceği vaadinde bulunarak “Elazığ öteden beri AK Parti’ye destek veriyor, ciddi sayıda milletvekili çıkartıyorlar. Ama 20 yıldır bir Elazığlı bakan yok, niye? Allah nasip ederse iktidar olacağız, Elazığlı bir bakan da olacak.” ifadelerini kullandı.

CHP yönetiminde Elazığlı bulunmuyor

Kabinede Elazığlı birinin olmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, yine kendisi ile çelişti.

CHP'nin 16 kişilik MYK kadrosunda bulunan kişiler arasında tek bir Elazığlının bile olmaması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları ve memleketleri şöyle:

Ahmet Akın - Balıkesir

Ali Öztunç - Kahramanmaraş

Bülent Kuşoğlu - Erzurum

Bülent Tezcan - Samsun

Faik Öztrak- Ankara

Fethi Açıkel - Antakya

Gamze Akkuş İlgezdi - Malatya

Gökçe Gökçen - İstanbul

Gülizar Biçer Karaca- Denizli

Lale Karabıyık- Bilecik

Onursal Adıgüzel - Malatya

Muharrem Erkek - Çanakkale

Oğuz Kaan Salıcı - Gaziantep

Selin Sayek Böke-Hatay

Seyit Torun-Ordu

Veli Ağbaba-Malatya

Yüksel Taşkın -Rize