Kılıçdaroğlu yine esti gürledi ama şaşırtmadı! HDP'ye destek TSK komutanlarına köstek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Kılıçdaroğlu, "Hazine yardımı kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz" derken Türk Silahlı Kuvvetler komutanlarına da “Haddinizi bilin!” diye uyarıda bulundu.

Ordu göreve!

Bir zamanlar “Ordu Göreve” diyenlerle kol kola girdiklerini, 28 şubatta siyasete girmeye çalışan ordu mensuplarına verdiği desteği unutarak "Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Siyaset mi yapmak istiyorlar, kutsal üniformayı çıkarsınlar, Erdoğan'ın yanına hizalansınlar, Perinçek'e de takılsınlar" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetler komuta kademesine had bildirmeye yeltenirken HDP’ye de güzelleme yapmayı ihmal etmedi.

“Partileri kapatıp Hazine yardımı kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz. Korkmayacağız, inandığımız yolda kararlılıkla yürüyeceğiz.” diye ifadelerde bulundu.