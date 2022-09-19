Kılıçdaroğlu yine akıllarla alay ediyor! "Biz toplumu ayrıştırmıyoruz"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aıdyaman'da konuştu.

6'lı masanın bir türlü açıklanamayan cumhurbaşkanı adayı, kamuoyunda çeşitli iddialara sebep olurken, Kılıçdaroğlu 6'lı masada bir ayrılık olmadığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu, “Altılı masanın liderleri olarak bizler; Türkiye’yi huzura kavuşturmak istiyoruz, Türkiye’yi büyütmek istiyoruz, Türkiye için çalışmak istiyoruz. Altı lider bir aradayız, beraberiz." dedi.

28 Şubat'ta partisi CHP'nin dindar insanları nasıl ötekileştirdiğinden utanmayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Milletin her ferdine saygı duymak bizim görevimizdir. Bize oy versin vermesin, 85 milyona hizmet götürmek bizim görevimizdir. Biz onlar gibi değiliz, biz toplumu ayırmıyoruz. Biz toplumu bölmüyoruz, biz ayrıştırmıyoruz. Herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına biz saygı gösteririz. Unutmayın biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Halkın partisiyiz, halk için mücadele ediyoruz.