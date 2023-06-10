Kılıçdaroğlu yenilginin sebebini açıkladı! Gülmekten karnınız ağlayacak

Türkiye, tarihi seçim sürecini geride bırakırken 7'li masanın ağır hezimete uğrayan Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hezimetin ardından ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, SZC Tv'de yaptığı açıklamalarda hezimetin nedenin anket şirketlerine bağlayarak, "Kazanacağımızı söylediler, biz de inandık" dedi.

Anketlerin kazanacaklarını söylediğine inandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Biz kazanacağımıza inanıyorduk. Sadece biz değil. Neredeyse bütün anket firmaları bizim kazanacağımızı söylüyordu. Biz de kazanacağımıza inanıyorduk. O manada 6 lider ve 2 büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla beraber alanlara çıktık, mitingimizi yaptık. Medyada buna inandı. Sizlerde inandınız. Türkiye'de bir değişim var ve bunun sonucu ortaya çıkacak diye." şeklinde konuştu.

Hezimetin suçunu anket şirketlerine yıkan 13 yıllık CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözleri, seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anketlere yönelik yaptığı açıklamayı hatırlattı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldiği programda, anketlere inanmadığını söylemişti.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gayet iyiyiz, iyi gidiyor. Katılımlar muhteşemdi. Diğerlerinin katılım rakamlarını öğrendikçe heyecanımız artıyor. Meydanlar konuşuyor. Anketlere inanmam, meydanların dili neyse bizim için çok önemli."

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