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Kılıçdaroğlu Yeni Zelanda’daki saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda’da insanlığa karşı büyük bir terör suçunun işlendiğini kaydederek, ’’İslamofobi’nin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz’’ dedi.

15 Mart 2019 Cuma 14:05
Kılıçdaroğlu Yeni Zelanda’daki saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda’da insanlığa karşı büyük bir terör suçunun işlendiğini kaydederek, ’’İslamofobi’nin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz’’ dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında 49 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı iki camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendiğini belirterek, ’’Yeni Zelanda’da camide namaz kılanlara teröristler ateş açtı! Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum’’ ifadelerini kullandı.



’’İslamofobi’ninbüyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz’’


Kılıçdaroğlu, İslam ülkelerini kendi aralarındaki çatışmaları sonlandırıp, barış içinde yaşamaya davet ederek, ’’İslamofobi’nin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz. Bu konuda batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, İslam ülkelerini kendi aralarındaki çatışmaları sonlandırıp barış içinde yaşamaya çağırıyoruz’’ açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:05
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