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Siyaset Kılıçdaroğlu yeni parti kurdu mu? Açıklama geldi!
Siyaset

Kılıçdaroğlu yeni parti kurdu mu? Açıklama geldi!

Yeniakit Publisher
2024-07-09 09:55:00 -
Kılıçdaroğlu yeni parti kurdu mu? Açıklama geldi!

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, yeniden kurulan SHP ile bir bağlantılarının olmadığını söyledi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, yeniden kurulan SHP ile bir bağlantılarının olmadığını söyledi.

Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 28 Haziran 2024 tarihiyle itibarıyla yeniden kuruldu. Partinin adresi, Yargıtay'a "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" olarak bildirildi.

"DELİ SAÇMASI"

Partiyle ilgili gelişmelerin ardından gözler CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi.

Sözcü'den Serkan Alan'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar, yeniden kurulan SHP ile bir bağlantılarının olmadığını söyledi.

CHP’li isimler, Kılıçdaroğlu’nun yeni parti kurduğu iddiasını 'Deli saçması' olarak nitelendirdi.
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