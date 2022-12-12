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Siyaset Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında derin çatlak! Bütün bağlarını koparttı
Siyaset

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında derin çatlak! Bütün bağlarını koparttı

Gazeteci Enver Aysever, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kavgasındaki gerçeği açıkladı. Aysever, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bütün bağlarını koparttı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 10:57:00 -
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında derin çatlak! Bütün bağlarını koparttı

6'lı Masa'da cumhurbaşkanlığı adayı konusunda kriz sürerken CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında ipler kopma noktasına geldi.

"Kılıçdaroğlu bağlarını koparttı"

Gazeteci Enver Aysever, "Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile bütün bağlarını koparttı. Canan Kaftancıoğlu da koparttı. İmamoğlu neredeyse İYİ Parti'nin belediye başkanı haline geldi" dedi.

"Yaptığı çok ayıptı"

İmamoğlu'nun toplumsal sempatisini kaybettiğini söyleyen Aysever, "Türkiye'de hiç kimse onu tanımıyorken, köftecilik ve müteahhitlik yapan birisiyken, onun arkasından binlerce kişinin gelmesini sağlayan Canan Hanım'a ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çok ayıptı" diye konuştu.

Elini bile sıkmamıştı

CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' organizasyonunda, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun elini sıkmadığı anlar günlerce konuşulmuştu.

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