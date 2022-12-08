Kılıçdaroğlu ve iftiraları

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ali Saydam bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarını sıraladı.

Ali Saydam'ın yazısının ilgili bölümü:

Bir muhalefet lideri, dünyanın hangi ülkesinde 11 seçimi arka arkaya kaybeder ve hâlâ muhalefetin lideri olmaya devam edebilir?..

Hangi muhalefet lideri pozisyonunu korumak adına iktidara ‘saldırayım’ derken ülkesini de yerden yere çalar?..

Bu sütunlarda uzun bir “Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti’ne Karşı” listesi yayınlamıştık… Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi itibarsızlaştırmak için ortaya attığı diğer ağır iftiraları için bkz. 3 Kasım 2022 tarihli “Kemal nereye koşuyor?” başlıklı yazımız…

Malum iftiralar arasında zirveye oynayan saldırılarından bazıları şöyleydi:

“Türkiye’de can ve mal güvenliği yok”. Yani yatırımcı da gelmesin turist de…

“Vatandaşların e-devlet verileri çalındı”

“Ayçiçek yağı yok, gelmeyecek”

“Benzin yok, araçlar kuyruk oldu”

“Erdoğan kaçacak”

“Yabancı ülkeler ‘Türkiye’ deyince, sırtlarını dönüyorlar...”

“Türkiye sonbaharda borçlarını ödeyemeyip temerrütte düşecek”

“Cumhurbaşkanı’nın ıslak imzasıyla Hazine’den 6 milyar TL iç edildi”

“Zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim” (Ödedi)

“Bütün KHK’lıları serbest bırakacağım” (Sonradan “Terör suçundan mahkûm olmayanları” diye düzeltti)

“Türkiye bir Narko (uyuşturucu merkezi) devlettir”. Yani, ülkenin itibarı yoktur, değerleri de…

“Türk Ordusu kimyasal silah kullanıyor” diyen ve bu doğrultuda aynı söylemi ileri süren PKK ve HDP ile aynı düzlemde hareket eden sözde meslek kuruluşu başkanına sahip çıkılır ve Sezgin Tanrıkulu’nun ağzından “Konu ile ilgili soru önergemi Meclis gündemine sunacağım” denir. Kılıçdaroğlu buna yorum yapmaz… Yani bunlara göre Türk Silahlı Kuvvetleri savaş suçu işlemektedir…

Son numarası da FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında bombalanan Türkiye Büyük Meclisi’ne “Gazi” denmesini eleştirmesidir… Darbe girişimi de ona göre zaten sonuçlarını kullanmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahnelenmiş bir tiyatrodur…

2016 yılında “Şehitler arasında ayrımcılık yapmak hainliktir, bu ayrımcılığın ortadan kalkması için kanun teklifi vereceğiz” de demişti Genel Başkan… Millî Savunma Bakanlığı “Askerlik Kanunu’nda terörle mücadele kapsamında şehit olanların çocukları ve kardeşleri zaten zorunlu askerlikten muaftır” açıklamasını yapınca, iddialarının büyük çoğunluğu gibi bunun da gerisini getirememişti tabii…

Ülkemizde aşağılamadığı, itibarsızlaştırmak ve kaos ortamı oluşturmak için tahrik etmediği hangi kurum kaldı gerçekten bulmak zor.