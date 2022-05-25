Kılıçdaroğlu ve Akşener’e Cemil Bayık’lı gönderme
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lider Meral Akşener’e çarpıcı bir soru yöneltti.
YENİ AKİT / ANKARA
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lider Meral Akşener’e çarpıcı bir soru yöneltti.
Özalan paylaşımında, “Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener açıklasın! Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık, AK Parti ve MHP'ye saldırıyor. CHP ve İyi Parti'ye neden dostlarına seslenir gibi sesleniyor?” ifadelerini kullandı.