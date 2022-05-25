  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçdaroğlu ve Akşener’e Cemil Bayık’lı gönderme
Gündem

Kılıçdaroğlu ve Akşener’e Cemil Bayık’lı gönderme

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lider Meral Akşener’e çarpıcı bir soru yöneltti.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 16:58:00 - 2022-05-25 17:02:38

YENİ AKİT / ANKARA

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lider Meral Akşener’e çarpıcı bir soru yöneltti.

Özalan paylaşımında, “Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener açıklasın! Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık, AK Parti ve MHP'ye saldırıyor. CHP ve İyi Parti'ye neden dostlarına seslenir gibi sesleniyor?” ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

ÇŪNKŪ ONLAR DOSTLARI.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay