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Aktüel Kılıçdaroğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleriyle video konferans yoluyla görüştü:
Aktüel

Kılıçdaroğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleriyle video konferans yoluyla görüştü:

"Bir muhtarlık kanunu çıkmalı. Muhtarların bütün görevlerini, bütün amaçlarını belirleyen tek bir kanun olmalı. Biz bunu savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz" - "Türkiye Belediyeler Birliği var, niye muhtarlar birliği yok? Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı ki hepinizin ortak hedefini belirleyen, hepinizin sorunlarını dile getiren bir makam olmalı"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:29:57 -
Kılıçdaroğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleriyle video konferans yoluyla görüştü:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir muhtarlık kanunu çıkmalı. Muhtarların bütün görevlerini, bütün amaçlarını belirleyen tek bir kanun olmalı. Biz bunu savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz." dedi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve bazı konfederasyon üyeleri ile video konferans toplantısında bir araya geldiği belirtildi.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini anlatan Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da eşlik etti.

CHP'li belediyelerin muhtarların elektrik, internet gibi giderlerini karşılamaya çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu, bazı belediye başkanlarının ise muhtarlar için "tek tip binalar" yaptığını anlattı.

CHP'li çoğu belediye başkanının, muhtarların sorunlarıyla ilgilenmesi için bir belediye başkan yardımcısını görevlendirdiğini de bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Her muhtarlığın bir bütçesi olmalı. Bunu ilk CHP dillendiriyor. Niye olmuyor muhtarların bütçesi, siz seçimle gelmediniz mi? Seçimle geldiniz. Üstelik siyasi partilerden çok daha demokratik bir şekilde seçiliyorsunuz. Bir siyasi kimlikle değil, adınızla çıkıyorsunuz mahallenin ya da köyün önüne. Sizin diğer seçimle gelenlerden ne farkınız var? Hiçbir farkınız yok ama sizin taleplerinizin yerine getirilmediği bir tablo var. Bu tabloyu ortadan kaldırmak lazım. Bir muhtarlık kanunu çıkmalı. Muhtarların bütün görevlerini, bütün amaçlarını belirleyen tek bir kanun olmalı. Biz bunu savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz. Ayrıca sosyal yardımların politize edilmemesi ve sosyal yardımların da muhtarlar aracılığıyla dağıtılması gerekiyor. Çünkü bir mahallede, bir köyde kimin durumu iyidir, kötüdür en iyi muhtar bilir."

Belediyelerin emlak vergisi gelirinden muhtarlara yüzde 1 kaynak aktarılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye Belediyeler Birliği var, niye muhtarlar birliği yok? Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı ki hepinizin ortak hedefini belirleyen, hepinizin sorunlarını dile getiren bir makam olmalı." dedi.

Muhtarlara ödenek verildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı, milletvekili ödenek mi alıyor?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, muhtarlardan ödenek uygulamalarını reddetmelerini istedi.

Belediyeler Kanunu'na göre bir belediyenin muhtarlıkla ortak proje yapamadığını aktaran Kılıçdaroğlu, bunun değişmesi gerektiğine işaret etti.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Muhtarlık Kanunu'nu inşallah çıkaracağız. Emekliye iki maaşı nasıl çıkardıysam, taşeron işçiye kadroyu nasıl çıkardıysam şimdi kirayı diyorlar, kira işini 3 aydır söylüyorum. Sizin Muhtarlık Kanunu'nu da söz veriyorum mutlaka çıkartacağız. Muhtarlığı saygın bir makam haline dönüştüreceğiz. Biz bir imparatorluktan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduk. Türk'ümüz de var, Laz'ımız da var, Çerkez'imiz de var, Arnavut'umuz, Arap'ımız, her ırktan insanımız var. Çok zengin bir insan kaynağına sahibiz. Bu zenginliği ayrışma konusu yapmamak lazım. Kişinin kimliği ailesinin şerefidir. Şeref, siyasete konu olmaz. İnancı ve kimliği siyaset konusu yapmamak lazım. Dünyayı büyüten, geliştiren farklı fikirlerdir."

Muhtarlardan taleplerini içeren bir broşür hazırlamalarını isteyen ve gerekirse parti olarak destek verebileceklerini de aktaran Kılıçdaroğlu, hazırladıkları bu broşürleri tüm milletvekillerine göndermelerini ve taleplerinin takipçisi olmalarını istedi.


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