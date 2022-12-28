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Medya Kılıçdaroğlu topu tam 90'a taktı! Jeneriklik gol
Medya

Kılıçdaroğlu topu tam 90'a taktı! Jeneriklik gol

Tamer Korkmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ortağı Meral Akşener’in Saraçhane’deki “Gel bakalım, Ekrem!” atraksiyonunu kısa bir süre zarfında, karşı hamlesiyle boşa çıkardığını belirterek, yedek kulübesindeki Ekrem İmamoğlu'nun maça girmeyi beklediğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 11:08:00 -
Kılıçdaroğlu topu tam 90'a taktı! Jeneriklik gol

Tamer Korkmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ortağı Meral Akşener’in Saraçhane’deki “Gel bakalım, Ekrem!” atraksiyonunu kısa bir süre zarfında, karşı hamlesiyle boşa çıkardığını belirterek, yedek kulübesindeki Ekrem İmamoğlu'nun maça girmeyi beklediğini ifade etti. Ancak "teknik direktör" Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu kulübeye çivilediğini söyleyen Korkmaz, Yeni Şafak'taki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

 

"(...) CHP’nin Başı, ortağı Meral Akşener’in Saraçhane’deki “Gel bakalım, Ekrem!” atraksiyonunu…

Kısa bir süre zarfında, karşı hamlesiyle boşa çıkardı!

***

Nasıl mı?

“Biz, baba-oğul gibiyiz” dediği Ekrem İmamson’u CHP Meclis Grubu’na getirmek suretiyle harcadı!

MÜDAFA OYUNCUSU

Yedek kulübesindeki Ekrem Müdafa ise maça girmeyi bekliyor.

***

Beklentisini, şu sözleriyle açık etti:

“Erdoğan’ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum…

Teknik direktör, beni oyunu sokar veya sokmaz.

Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum!”

***

Buna karşılık, teknik direktörü Kemal Yılmaz Vuraloğlu onu kulübeye çiviledi!

İlerleyen dakikalarda maça almayı asla düşünmüyor.

***

Hatta Erdoğan’a “Gel, derhal İstanbul BŞB için seçime gidelim!” diye meydan okurken bile…

Bir yandan da, Evlat Ekrem’e “Yerinden kıpırdama, otur oturduğun yerde!” demeye getiriyor!

ZURNANIN “ZIRT” DEDİĞİ YER

Otuz dört sırt numaralı yedek Ekrem İmamson mu, elbette vaziyetin farkında…

Zaten, o da Loca’dan maçı izleyen Kulüp Başkanı’na güveniyor!

***

Başkan Mister Simit’in “devre arasında aşağıya inip” kendisini oyuna alması için Vuraloğlu’na talimat vermesini bekliyor!

***

Eleman Ekrem, Mavi Boncuk’a sahip olamayacağını anlayabilmiş değil!

***

Sevinçle kucaklaştığı Meral Abla’sının ona “Gel bakalım Ekrem!” atkısı takarken, ister istemez harcadığının da…

İş işten geçtikten sonra, elbette farkına varacaktır!

ÇANTADA KEKLİKOĞLU

Çarkçı Kemal Bey, dört seneki sözlerini çoktan yutmuş bir halde…

Ana Muhalefet Partisinin genel başkanı sıfatıyla ortak aday gösterilmeyi kendisinin hak ettiğini düşünüyor.

***

Aday olması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağına “Yüzde 100” emin!

“Bu fırsat, asla kaçmaz!” kafasında!

***

Üstelik el artırıyor:

İnternet Medyası temsilcilerine aynen şöyle dedi:

“Erdoğan seçimi kaybedeceğini anlarsa adaylıktan çekilebilir!

‘YSK adaylığımı onaylamadı. O yüzden aday olamıyorum’ diyebilir!”

BAK ŞU KONUŞANA

Bunları söylüyor da, kendisinin aday gösterileceği garanti mi?

Ortak aday gösterilmeyeceği ihtimalini zinhar hesaba katmıyor!

***

Onu, 12 yıl önce kasetle Genel Başkan yapan Derin Baronlar Locası…

“Sizinle bu seçimi kazanamayız, Sayın Kılıçdaroğlu! Mister Filanca’yı ortak aday olarak desteklemenizi istiyoruz!” dediği anda…

“Dön Baba Dönelim” Mister Kemal’in hayalleri suya düşer!

DİKKAT

Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına en başından beri vize vermemesi, boşuna değildir!"

 

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Yorumlar

litreye kalon

litrelik sana bir kalon alacam seni ancak o idare eder

Litrelik

Tamer Korkmaz , İzmir Bornova da cemaat evinin gülü. Ne dönmüşsün sende be arkadaş. Yavaş dön başımız dönüyor!
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