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Gündem Kılıçdaroğlu tane tane açıklamayı bile anlamadı
Gündem

Kılıçdaroğlu tane tane açıklamayı bile anlamadı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin orman yangınlarında Türk Hava Kurumu’nun (THK) elinde bulunan uçakların neden kullanılmadığına ilişkin detaylı açıklamasına rağmen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dünyadan bir haber olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 14:43:00 -
Kılıçdaroğlu tane tane açıklamayı bile anlamadı

 YENİ AKİT  ANKARA 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye’de yaşanan orman yangınlarında Türk Hava Kurumu’nun (THK) elinde bulunan uçakların neden kullanılmadığına ilişkin, “Bizim THK ile sorunumuz yok. Bu uçaklarla ilgili problem var. Bu uçak, uçabilecek kapasitede değil. Uçsa bile performans verebilecek kapasitede değil” açıklamasını yapmasına rağmen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dünyadan bir haber olduğunu bir kez daha gösterdi.

Pakdemirli THK’nun yangın söndürme uçaklarına ilişkin yaptığı açıklamaya rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim. Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım.” ifadelerini kullandı.

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