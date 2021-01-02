  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu takiyye mi yaptı? İşte 2010 yılında paylaştığı 'başörtüsü' mesajı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu takiyye mi yaptı? İşte 2010 yılında paylaştığı 'başörtüsü' mesajı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li eski bakan Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik skandal sözlerine verdiği cevap, bizzat Kılıçdaroğlu tarafından 2010 yılında paylaşılan bir tweet mesajını akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 23:49:00 - 2021-01-02 23:50:44

CHP'li eski bakan Fikri Sağlar'ın "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklindeki skandal açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sağlar'a ilişkin sözleri bizzat kendisinin geçmişte paylaştığı bir tweet mesajını akıllara getirdi.

Takiyye mi yaptı?

Kılıçdaroğlu Fikri Sağlar'ın başörtülüleri hedef alan akıldışı sözleriyle ilgili, "Çağın neresindeyiz biz? Kişi başörtüsü takar takmaz, o onun tercihidir. Peki benim görevi nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Efendim 'Hakim böyle olursa şöyle olursa...' Hakim, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hakimdir, benim başımın üzerinde yeri vardır. Başörtüsü takar takmaz, başka bir şey yapar yapmaz o ayrı bir şey, o onun özel yaşam tarzıdır, ona benim saygı duymam lazım. Ben saygı duyarken ondan ne bekleyeceğim gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı süre içinde hiçbir sorunum yok. Kaldı ki bizim parti meclisinde de var, üstelik hukuk mezunu arkadaşlarımız da var parti meclisinde görev yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum." demişti.

O gün hangi çağdaydık, bugün hangi çağdayız?

Başörtüsü başta olmak üzere birçok özgürlüğün önünü açan AK Parti iktidarı ilköğretim öğrencilerinin de başörtü takmasının önünü açmış ve bugün 'hangi çağdayız ki' açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu, 2010 yılında şunları söylemişti:

"Sonunda ilkokulda başörtüsü de olacak. Döndük yine ilk noktaya çağdaşlık ödülü alındı kafa yine aynı kafa."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkenin ordusu duyurdu: İkmal hatlarını kestik, ölü, yaralı ve esirler var
Dünya

Ülkenin ordusu duyurdu: İkmal hatlarını kestik, ölü, yaralı ve esirler var

Yemen ordusu, ülkenin Suudi Arabistan sınırında bulunan Sada ilindeki İran destekli Husilere giden ikmal hatlarını kestiğini açıkladı. ..
Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!
Ekonomi

Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!

Sudan’da darbenin ardından kurulan hükümet, yılbaşı itibarıyla elektrik fiyatlarında yüzde 433’lük artışa gitti.

Hürjet savaş uçağında kritik gelişme! İmzalar atıldı
Teknoloji

Hürjet savaş uçağında kritik gelişme! İmzalar atıldı

HÜRJET Projesi kapsamında üretilecek prototip uçak için ilk hamle, TUSAŞ tarafından gerçekleştirildi. TUSAŞ, HÜRJET prototipi için alt siste..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay