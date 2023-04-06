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Gündem Kılıçdaroğlu sözünden döndü! Yedili Masa'da liste krizi
Gündem

Kılıçdaroğlu sözünden döndü! Yedili Masa'da liste krizi

Yeniakit Publisher
2023-04-06 10:22:00 -
Kılıçdaroğlu sözünden döndü! Yedili Masa'da liste krizi

HDP destekli Millet İttifakı'nda liste krizi yaşanıyor. Masanın küçük ortaklarına 20 vekil sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararından vazgeçtiği iddia edildi.

7'li Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını desteklemeleri karşılığında masanın küçük partilerine 20 milletvekili sözü verdi. YSK'ya milletvekili aday listelerinin teslim edileceği 9 Nisan'a sayılı günler kala Kılıçdaroğlu'nun 20 vekil kontenjanı vaadinden çark ettiği ve masanın küçük partilerine 3 vekil önerdiği iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, 9 Nisan krizi olarak tanımlanan bu krizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi'ne 4 vekil, Gelecek Partisi'ne 3, Saadet Partisi'ne 3 ve Demokrat Parti'ye ise 2 milletvekili teklif ettiği ama küçük partilerin tepkisiyle karşılaştığı dillendiriliyor.

Özellikle de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bu dağılıma karşı çıktığı ifade ediliyor. Babacan'ın 20 milletvekili kontenjanında ısrarcı olduğu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Babacan'ın ikna etmek için görüşmeler gerçekleştirdiği söyleniyor.
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Yorumlar

OSMAN AYDIN

Haliylen ihanet edenler karsiligini kat kat alacaktir bol keseden vaatlerle bu isler olmuyor BABACAN bunlari bilmeniz lazim aksam soyledigini sabah yalanlayan bir lider olamaz sizde onun tuzagina dustunuz bunu birturlu anlayamadiniz hepinizi pkk ya mahkum etti tabiiki bunu birde sandik kismi var bunu iyi analiz etmediniz siz yukarda birlestikce tabandakilerden koptunuz iyice battiniz bay bay lar cogaldi gule gule birdaha donemeyeceksiniz

h.hüseyin

Yandaş Bay Kemal yanlıları ne oldu? Ağlamayın, bunlar daha küçük oyunlar. O Bay Kemal var ya, sizi doğduğunuza pişman edecek, daha dur daha. Neler olacak neler? Ölümler den ölüm beğendirecek. Yoluna çıkmayın; Ekrem olursunuz.
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