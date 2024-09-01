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Gündem Kılıçdaroğlu sorusuna “Av sezonu açıldı” cevabı kafaları karıştırdı
Gündem

Kılıçdaroğlu sorusuna “Av sezonu açıldı” cevabı kafaları karıştırdı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 08:04:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Eylül'de (Bugün) görüşmesi bekleniyor. Özel, canlı yayında Kılıçdaroğlu sorusuna ilginç bir cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Eylül'de (Bugün) CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek Özel'in tüzük değişikliğine yönelik Kılıçdaroğlu ile fikir alışverişinde bulunacağı belirtiliyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÖNCESİ KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Özel, daha önce kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğini, görüş ve önerilerini alacağını açıklamıştı.

CHP Parti Meclisi, 6-9 Eylül günlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere Olağanüstü Kurultay kararı almıştı.

KILIÇDAROĞLU SORUSUNA "OLTAYA GELMEM" CEVABI

Öte yandan Kurultay'a günler kala Özgür Özel ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir görüşme gerçekleşecek. 1 Eylül'de gerçekleşecek görüşme öncesi Özgür Özel'den ilginç bir çıkış geldi.

Özel'in İstanbul'da katıldığı bir program sırasında Sözcü TV muhabirinin sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. Muhabirin sorduğu "Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmenizde neler konuşulacak?" sorusuna Özgür Özel "Av sezonu açıldı ama ben bu oltalara gelmem" şeklinde yanıt verdi.

Özel'in cevabının ardından moderetör ve konuklar şaşkınlarını gizleyemedi.

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