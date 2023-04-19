Kılıçdaroğlu son anketleri görünce ne yaptı! “Durum kötü” deyip...

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, son anketleri gören Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığını tahmin etmeye çalıştı.

Güler, yazısında şunları kaydetti:

"Sanırım son anketleri getirip Kemal Bey'in önüne koymuşlar.

'Durum kötü' demişler!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Durumları hakkaten kötü!

Kemal Bey 'niye böyle' diye sorunca da tek kelimeyle izah etmişler; 'malum'!

Başka sebepler de sıralamışlar ama en önemli sebep herkesçe 'malum'!

Malum yani PKK terör örgütü ile Millet İttifakı'nın kirli ve karanlık ilişkisi!

Neyse buraya birazdan döneriz.

Kemal Bey panikle 'ne yapacağız' demiş sanırım. Akıl hocalarından bazıları 'İnkar etmeye devam edeceğiz başka ne yapabiliriz' demişler.

Son tahlilde 'inkar kurtarmıyor artık' görüşünde karar kılmışlar.

Kemal Bey önceki akşam, kaldığı otel odasından yine bir video paylaştı; görmüşsünüzdür. İşte o video panikle çekilerek servis edilmiş bir video. Tehlikeli içeriğe sahip. 'Malum' sorunla baş edebilmek için sinsice kurgulanmış!

Ağır tahrik, kışkırtma ve dahası...

Ne ararsan var!

Nefret suçu, iftira...

Kemal Bey PKK terör örgütüne yönelik itiraz ve eleştirileri 'Kürtlere yapılıyor' şeklinde kodluyor o videoda.

PKK'yı kınıyorsunuz, Kandil'in açıklamalarına tepki veriyorsunuz, 'özerklik-statü' söylemlerine itiraz ediyorsunuz, Millet İttifakı'nın PKK ile geliştirdiği ilişkiye eleştiri getiriyorsunuz...

Ama Kemal Bey bu kirli ve karanlık ilişkiye yönelik eleştirilere 'Kürtleri niçin aşağılıyorsunuz' diyerek tepki veriyor.

Çok sinsice! Bir o kadar da yüzsüzce!

Kemal Bey Altılı Masa'yı yedili yaptı. HDP ile görüştü, el sıkışıp anlaştı. Taraflar bu anlaşmayı doğruladı, Kandil alkışladı. Alkışlamakla yetinmedi, kutsadı, yönetti, yönetiyor. Akıl veriyor, talimat yağdırıyor.

İYİ Parti'den ve Millet İttifakı'nın diğer partilerinden bu kirli ilişki nedeniyle istifalar oldu.

Yavuz Ağıralioğlu bunlardan biri.

Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'na yönelik en temel eleştirisi PKK ve FETÖ...

Hal böyle iken Kemal Bey ne diyor?

Kendisinin lanetleyemediği PKK terör örgütünü lanetleyen herkesi Kürt düşmanı ilan ediyor.

Yemezler Kemal Bey!

Yemezler.

Bunu 14 Mayıs akşamı çok net anlayacaksınız."