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Kılıçdaroğlu, skandallarıyla meşhur isimle KKTC'ye gitti
Siyaset Kılıçdaroğlu, skandallarıyla meşhur isimle KKTC'ye gitti
Siyaset

Kılıçdaroğlu, skandallarıyla meşhur isimle KKTC'ye gitti

KKTC'ye ziyaret gerçekleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, yanında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bulunmasını desteklemeyen Ünal Çeviköz'ü de götürdü.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 15:08:00 -
Kılıçdaroğlu, skandallarıyla meşhur isimle KKTC'ye gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün beraberindeki heyet ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşlik ediyor.

Kılıçdaroğlu, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinde, "Bizim üzerimize düşen bir görev varsa yerine getirmeye hazırız. Türkiye’de Kıbrıs politikası milli bir davadır. Siyasi partiler arasında görüş farklılıkları yoktur" dedi.

Tatar da Kılıçdaroğlu'na ziyaretinden ötürü teşekkür ederek karşılıklı ziyaretlerin salgın dolayısıyla geciktiğini kaydetti. Tatar, Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının bir mücadelesi, önemli bir davası olduğunu ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’ni de yakından ilgilendiren milli bir mesele olduğunu vurguladı.

"S-400'leri verelim, Doğu Akdeniz'i Türkiye geriyor" diyen vekil de KKTC'de

Ziyarette heyet içinde en dikkat çekici isim ise Ünal Çeviköz oldu.

Geçtiğimiz yıl yaptığı konuşmada, Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemlerinden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Ünal Çeviköz, Doğu Akdeniz'de gerilimin kaynağının Türkiye olduğu sözlerini sarf etmiş ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bulunmasını eleştirmişti.

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