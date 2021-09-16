Kılıçdaroğlu: Siyaseti bırakacağım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde STK temsilcilerine hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

20 yıldır yurt sorununu çözemediler. Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem, siyaseti bırakacağım. Yurt sorunu dediğiniz nedir? Bütün üniversitelerin kampüslerinde yaparsınız.

Dış politikanın iktidarı-muhalefeti olmaz. Mısır'la kavga ettiler. Biri çıkıp desin ki biz şunun için kavga ettik.

Hiç kimsenin en ufak endişesi olmasın, Millet İttifakı'yla birlikte Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle Türkiye'yi bu badireden çıkaracağız.

Para verilirse daha fazla alacağız. Kimden izin aldın? Bu millete sözüm sözdür: En geç 2 yıl içinde bütün sığınmacıları davul zurnayla memleketlerine göndereceğim.

Devlet bütün vatandaşlardan vergi alır. Emzik alırsınız, vergi vardır. Altına bez alırsınız vergi vardır. Elektrik düğmesine bastığınız anda beş çeşit vergi ödersiniz. Soru şu: Devlet adaletle yönetiliyorsa bizden toplanan vergilerin nerelere harcandığını bilmemiz lazım. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz.

Havaalanı yapıyorsun, gayet güzel. Kimse itiraz etmiyor. Kaça yaptın? Bilemezsin.

Gerçek milliyetçi biziz. Katarlılara verilen Tank Palet Fabrikası'nı Katar ordusunun elinden alacağız, bir hafta içerisinde. 2018'de Türkiye tank üretmişti. Şimdi Katar'ı bekliyoruz bize tank üretsin diye.