Kılıçdaroğlu şimdiden bunun için harekete geçti! Boşa uğraşma Bay Kemal

Kamuoyu araştırmaları ve sahada gözle görülen son durumun, Tayyip Erdoğan'ın ezici bir üstünlükle seçimleri alacağını gösterdiğini belirten Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "Ayrıca Cumhur İttifakı'nın 300'ün çok üstünde bir sayıyla Meclis'teki çoğunluğu da 7'li koalisyona bırakmayacağı görülüyor" dedi.

Tayiz, yazısında şunları kaydetti:

"7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun misyonunu "bir taşla üç kuş vurmak" şeklinde özetlenebilir. Kendisine biçilen rol ya da verilen görev şöyle: FETÖ'yü devlete geri döndürmek, Kandil'i bitmekten kurtarmak ve ABD'nin Türkiye'yle ilgili hedeflerini gerçekleştirmek.

Bu, tabii ki Kılıçdaroğlu'nu iktidara taşımaları halinde mümkün olacak.

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7'li koalisyonu kurup Kemal Kılıçdaroğlu'nu başına geçirmelerinin sebebi bu.

Türk ekonomisinin 2018'den beri abluka altında tutulması, ambargo uygulanması, finansal operasyonlarla çökertilmeye çalışılması; Batılı başkentlerin diplomatik kuşatmayla Ankara'yı sürekli baskı altında tutma çabası 7'li koalisyonu iktidara taşımak için verilen dış destek kapsamında görülebilir.

İçeride de son beş yılda Erdoğan'a karşı büyük bir kara propaganda makinesi kuruldu. Bu makinenin işlemesi için de dünyanın parası akıtılıyor.

CHP'nin ele geçirilerek Atatürkçülerden temizlenmesi, MHP'yi parçalayarak İYİ Parti'nin kurulması, AK Parti'den koparılanlarla iki küçük parti oluşturulması. Kandil ve HDP'nin bu ittifaka bağlanması Amerikan mühendisliğinin Türk siyasetine nüfuz gücünü yansıtmaktadır.

ABD, Erdoğan'a karşı bütün nüfuzunu kullanarak 7'li koalisyonu tertip etmiştir. Başarmaları halinde FETÖ'nün devlete dönüşü ve Türkiye'deki gücü yeniden tesis edilecek. Bitme aşamasına gelen PKK canlandırılacak, HDP Kürtlerin "temsilcisi" haline getirilecek ve Türkiye'nin etnik ve mezheplere göre bölünmesi yeni anayasayla geri dönülmez biçimde sağlama alınacak!

Tabii, her seferinde altını çizdiğimiz gibi kağıt üzerindeki senaryo bu. Gerçi 7'li koalisyon başlarda erken bir zafer sarhoşluğuna kapıldı. "Yüzde 60'la geliyoruz" havasına girdi. Fakat Erdoğan, sahaya indiği andan itibaren hava değişti, Erdoğan psikolojik üstünlüğü yeniden ele geçirerek 7'li koalisyonun kapıldığı yalancı rüzgarlara son verdi.

Kamuoyu araştırmaları ve sahada gözle görülen son durum Erdoğan'ın ezici bir üstünlükle seçimleri alacağı yönünde. Ayrıca Cumhur İttifakı'nın 300'ün çok üstünde bir sayıyla Meclis'teki çoğunluğu da 7'li koalisyona bırakmayacağı görülüyor.

Bu yüzden olsa gerek Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta yenilgiyi fatura edecek günah keçisi arayışına girdi. Bir yandan YSK'yı zan altında bırakacak suçlamalar, diğer yandan Muharrem İnce'yi hedefe oturtmalar...

14 Mayıs akşamı gençleri sokağa çıkararak kaos çıkarma hazırlıkları da el altından yürütülüyor. Siyasilere tavsiyem Demirtaş'ın akıbetine bakmaları. Demirtaş 6-8'de yandaşlarını sokağa dökerek yol açtığı katliamın hesabını veremediği gibi siyasi hayatını da bitirdi. Muhalefet sokağa çıkarsa çok daha büyük kaybeder. Türkiye ne Ukrayna'ya ne Venezuela'ya benzer. İktidarı artık sandık dışında bir yolla almalarının imkânı yok. Bunu anlamak o kadar zor mu?"