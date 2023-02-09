Kılıçdaroğlu şimdi de gözaltına alınan sosyal medya provokatörlerine sahip çıktı!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depreme ilişkin kara propagandasını sürdürüyor.

Türk toplumunun birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğu zamanda, ziyaret ettiği deprem bölgesinde, iktidarı haksız ithamlarla hedefe koyarak ayrıştırıcı ifadeler kullanmasına tepki yağarken, deprem acısını siyasete alet ettiği yetmezmiş gibi, şimdi de sosyal medyanın deprem provokatörlerine sahip çıktı.

Şimdi de deprem provokatörlerine sahip çıktı!

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yalan bilgiler paylaşıp, depremle mücadele sürecini sabote etmelerinden dolayı gözaltına alınan provokatörlere sahip çıktı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var." dedi.