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Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü! Ne soran oldu, ne de söyleyen

KRT, Tele 1, Cem TV, Halk TV ve Türkiyem TV’de canlı yayına çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyeler tarafından işten atılan işçiler için tek kelime dahi etmedi.

16 Haziran 2019 Pazar 13:54
Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü! Ne soran oldu, ne de söyleyen

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

KRT, Tele 1, Cem TV, Halk TV ve Türkiyem TV’nin ortak yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partileri öncülüğünde 2 yıl önce yapılan 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesinde işçilerin çıkarılmayacağına dair söz veren Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin çoğunluğu temizlik işçilerinden oluşan çalışanları hukuksuzca işten çıkarması hususunda sessizliğini korumaya devam etti. Kılıçdaroğlu'nun sesizliği hakkında yeniakit.com.tr'ye konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan; "Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapacağız. Umuyorum ki sayın Kılıçdaroğlu ile hukuksuzluğa uğrayan işçilerimizi buluşturmayı başaracağız." ifadelerini kullandı.

KRT, Tele 1, Cem TV, Halk TV ve Türkiyem TV’nin ortak yayınına katılan  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet arayışımız hala devam ediyor" dedi.

Söz vermişti ama yine konuşmadı!

31 Mart seçimleri öncesinde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'a gerçekleştirdiği ziyarette söz vermiş olmasına rağmen, CHP'li belediyelerce hukuksuzca işten çıkarılan çalışanlar hususunda sessiz kalan Kılıçdaroğlu, programda da yaşananlara ilişkin tek bir kelime etmedi. Kendisine Hak-İş'in başlattığı ve 6. gününde de devam eden 'Emek ve Adalet' yürüyüşüne yönelik soru da yöneltilmeyen Kılıçdaroğlu, yayının büyük bir bölümünde 2 yıl önce gerçekleştirdikleri 'Adalet Yürüyüşü'nden bahsetti.

Mahmut Arslan: Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde olacağız! 

6. gününde devam eden 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' hakkında açıklamalarda bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Sayın Kılıçdaroğlu'na neden sustuğunu soruyoruz. 'Bizim sözümüz namus sözüdür. Hangi partiden olursa olsun, hiç kimseyi işten çıkarmayacağız.' demişti. Biz ilk günden beri sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasını bekledik." dedi.

Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önüne ulaşarak orada basın açıklaması yapacaklarını belirten Arslan sözlerine şöyle devam etti: 

"Cumartesi günü arkadaşlarımızla CHP Genel Merkezi'ne ulaşmış olacağız. Sayın Kılıçdaroğlu ile arkadaşlarımızı buluşturmaya çalışacağız. Şu ana kadar maalesef bir cevap alamadık. Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Kimseyle bir kavgamız yok. Biz sadece işçiyiz ve hukuksuzluğa uğrayan işçilerimizin; ekmeklerini, aşlarını ve geleceklerini geri kazanabilmesini hedefliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sesi duyduğunu düşünüyoruz. Duymayanlar için de duymaları amacıyla yürüyüşümüze kararlılıkla devam ediyoruz."

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 13:54
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. KRT TV
  3. Türkiyem TV
  4. Halk TV
  5. CHP

YORUM YAZ

  • Emine Altin Emine Altin 35 dk önce
    Yandaslik nasil olurmus bu basin yayincilarda gorun
  • YusufYusuf43 dk önce
    Bırakın şu adamı gündeme getirmeyin.
  • ahmetahmet47 dk önce
    namus noldu?namus sozu diye haykirmistin... pazara kadar miydi

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