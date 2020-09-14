Kılıçdaroğlu, şehit Türk Kızılay personelinin ailesine başsağlığı diledi
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına yönelik saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Suriye'nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına alçakça düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan Kızılay personelimize acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.