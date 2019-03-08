Kılıçdaroğlu: Sarıgül'e Eyüp'ü verdik, istemedi

Kanal D'de 'Seçim Özel' programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP'ye geçişlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Ben de ülkücüyüm"

" DSP'yi hiç eleştirmeyeceğim. Bir siyasal parti. Tercihlerine saygı duyarım. Ben tüm ülkücüleri seviyorum. Kendi ülkenizin çıkarlarını savunuyorsunuz, örgütlü bir toplumu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini savunuyorsunuz. Bu bağlamda ben de ülkücüyüm."

"Sarıgül'e Eyüp'ü verdik istemedi"

"DSP'ye giden arkadaşlarım var, etik bulmuyorum. Kendi tercihleridir. Sarıgül'e Eyüp Belediye Başkan adaylığını verelim dedik. ‘İstemiyorum' dedi. Kendi takdiridir. Herkes şunu çok iyi bilmeli bir kişi başarılı ise… İmamoğlu Beylikdüzü Belediye başkanımızdı… Yoksa ben aynı belediyeye aday olayım… Bir şey çıkmaz."