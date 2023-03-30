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Gündem Kılıçdaroğlu "Sana söz" dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti
Gündem

Kılıçdaroğlu "Sana söz" dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti

Yeniakit Publisher
2023-03-30 07:43:00 -
Kılıçdaroğlu "Sana söz" dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti

“Sana söz” sloganıyla seçim kampanyasını başlatan Kılıçdaroğlu, tutmadığı vaatleriyle bir kez daha gündeme geldi. “Kimseyi işten çıkarmayacağım” dedi, 15 bin kişiyi işinden etti. Bedava traktör yalanı unutulmadı. Ücretsiz olacak denilen öğrenci ulaşımına ise yüzde 400 zam geldi.

2019 yerel seçimleri öncesinde de Kılıçdaroğlu, kazanacakları belediyelerde hiç kimsenin işten çıkarılmayacağı yönünde "namus sözü" verdi.

Seçim süreci sonrası sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işinden olan kişi sayısı 15 bini aştı.

Yaşanan mağduriyeti protesto için CHP Genel Merkezi önüne gelen birçok mağdurla da görüşeceğini belirten Kılıçdaroğlu, bu sözünü de tutmadı.


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