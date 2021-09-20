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Siyaset Kılıçdaroğlu salona girerken olanlar oldu! Bir anda havuza düştü
Siyaset

Kılıçdaroğlu salona girerken olanlar oldu! Bir anda havuza düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir nikah töreninde kameraman bir anda havuza düştü. O anlar anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 20:35:00 - 2021-09-20 20:45:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir düğüne nikah şahidi olarak katıldı. Kılıçdaroğlu düğün salonuna girdiği esnada kendisini görüntülemek isteyen bir kameraman havuza düştü.

Kameraman havuza düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'nın Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen’in kızı Aysel Kesmen ve Emre Yıldız çiftinin Ankara Sincan’da gerçekleşen düğününe nikah şahidi olarak katıldı.

Kılıçdaroğlu nikah salonuna giriş yaptığı esnada kendisini görüntülemek isteyen bir kameraman havuza düştü. Basın mensubu bu sırada zor anlar yaşadı.

 

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