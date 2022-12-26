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Siyaset Kılıçdaroğlu PKK destekçisi Nuşirevan Elçi'yi böyle savundu
Siyaset

Kılıçdaroğlu PKK destekçisi Nuşirevan Elçi'yi böyle savundu

Terör örgütü PKK destekçisi Nuşirevan Elçi'yi başdanışman olarak atayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Neden başdanışman yaptınız?" sorusuna "CHP'de çalışmak istiyorum diyen kişiyi geri mi gönderelim?" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 14:42:00 -
Kılıçdaroğlu PKK destekçisi Nuşirevan Elçi'yi böyle savundu

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör destekçisi başdanışmanı Nuşirevan Elçi'ye sahip çıktı. Kayseri'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Elçi hakkında gelen soruya, "Geri mi gönderelim?" şeklinde cevap verdi.

"CHP'de çalışmak istedi"

Kılıçdaroğlu 'PKK bağlantılı olan Nuşirevan Elçi'yi neden başdanışmanınız yaptınız?' sorusuna "CHP'de çalışmak istiyorum diyen kişiyi geri mi gönderelim?" cevabını verdi.

Terör örgütü propagandası içeren paylaşımları ile biliniyor

Nuşirevan Elçi, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı destekleyici paylaşımları ile biliniyordu.

Elçi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven, terör örgütünü simgeleyen slogan ve görsellerin yer aldığı paylaşımları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Yorumlar

yakıcı

nede olsa chpkk lı olurlar kendileri

GENÇTÜRK

DEAS lideride CHP de çalışmak isterse onu da CHP ye alıp başdanışman mı yapacaksınız? Ya senden değil cumhurbaşkanı vallahi amele bile olmaz.
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