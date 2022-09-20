Kılıçdaroğlu, peygamber soyundan mı geliyor? Vaziyet alın, ortalık fena karışacak

Her seçim öncesi ısıtılıp ısıtılıp milletin önüne konulan "Kemal Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiği" yönündeki iddialara Resul Tosun açıklık getirdi. "Kılıçdaroğlu'nun yolu Peygamber yolu değildir. Kılıçdaroğlu'nun yolu CHP yoludur. O yol da Peygambere muhalefet eden Peygamber amcasının yoluna daha çok benziyor! Seyyidlikten ona ekmek çıkmaz!" ifadelerini kullanan Tosun, Star'daki yazısında şunları kaydetti:

"CHP tarihi, milletin inanç değerleriyle mücadele örnekleriyle dolu olan bir partidir.

Cumhurbaşkanlığı adaylığını fiilen ilan etmiş olan bu partinin genel başkanına masanın ikinci büyük ortağı İP, şimdilerde 'seçilecek/kazanacak aday' gerekçesiyle karşı çıkıyor.

İtiraz da Kılıçdaroğlu'nun muhafazakâr kesimden oy alamayacağı gerekçesine dayanıyor!

Hatta bizzat Kılıçdaroğlu'na muhalif seküler kesim Kılıçdaroğlu'nun dini kökenini gündeme taşıyarak seçilemeyeceğini ifade ediyor!

Tabii bu hadsiz açıklamaya karşı Kılıçdaroğlu'nu destekleyen de Başkan Erdoğan oldu biliyorsunuz.

Ancak öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu tüm bu iddialara karşı önceden hazırlık yapmış.

Muhafazakâr kesime şirin görünmek için aylar önce değişik vasıtalarla kendisinin Paygamber soyundan gelen bir seyyid olduğunu ortaya attı. Anlaşılan bugünlere zemin hazırlamak içinmiş!

(Hz Peygamber'in soyu Hz Ali ve kızı Hz. Fatıma'nın çocukları Hasan ve Hüseyin efendilerimizle devam etmiştir. Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere Şerif, Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere ise Seyyid denir.)

Daha sonra helallik söylemine başladı. Helallik söyleminin de takıyyeden ibaret olduğu parti yetkililerinin açıklamalarıyla netleşti. Parti sözcüsü ve gurup başkan vekillerinin Kuran'ı çağdışı gören açıklamaları helallik söyleminin takıyye olduğu gösteren örneklerden sadece biridir.

Şimdi bir adım daha atıldı Kılıçdaroğlu'nun Seyyid olduğuna dair bir kitap yayınlandığı medyaya yansıdı.

CHP eski Milletvekili Ensar Öğüt, "Akşehir'den Tunceli'ye Seyyid Kemal" adında bir kitap yayınlamış. İlgili belgeleri de bizzat Kılıçdaroğlu vermiş. Bu kitapta Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiği ispat ediliyormuş.

Yani muhafazakâr seçmene demek istiyorlar ki, CHP genel başkanı peygamber soyundandır oylarınızı vermekte tereddüt etmeyin.

Doğrusu kurnazca bir proje.

Ancak Müslümanlar kişinin 'peygamber soyundan mıdır değil midir'den ziyade 'Peygamber yolunda mıdır değil midir?' diye bakar.

Çünkü İslam'da soy sop üstünlüğü diye bir şey yoktur.

Bırak peygamber soyundan olmayı peygamber oğlu bile olsa eğer peygamberin yolunda değilse soyundan geldiği peygamberin ona hiçbir faydası olmayacaktır.

Kur'an insanları rengine soyuna diline bakarak değil Allah karşısındaki sorumluluğuna (takvasına) bakarak değerlendirir.

İslam'a göre üstünlük soyda, sopta, malda, mülkte değil takvadadır.

Soyda olsaydı Hz. Nuh oğlunu, Hz. İbrahim de babasının kurtarabilirdi.

Hz. Nuh oğlu için 'Ya rabbi, oğlum benim ailemdendir, senin va'din haktır." diye kurtulması için dua edince, Cenabı Hakk ona, 'O senin ailenden değildir. Onun yaptığı faydasız bir iştir' (Hud,45-46) buyurmuştur.

Hz. İbrahim de babasına, 'Senin için rabbimden af dileyeceğim.'(Meryem 47) diye söz vermiş ancak, 'Onun bir Allah düşmanı olduğu ortaya çıkınca ondan uzaklaşmıştır.' (Tevbe 144)

İslam Peygamberi Efendimiz aleyhisselam da yakınlarını bu hususta ikaz etmiş ve kızı Fatıma'ya, "Ey Muhammed kızı Fatıma, Ey Muhammed halası Safıyye kızı Abdulmuttalib! Kendiniz için (İslam'ın emirlerini yerine getirmeye) çalışın. Çünkü ben Allah'a karşı sizi koruyamam." Buyurmuştur.

Öte yandan akrabalık bir yana Arap bile olmayan Selman-ı Farisi'yi ehl-i beytten saymıştır.

İslam'da kişinin şerefi soyu ile değil İslam'a bağlılığı iledir.

Hz Hüseyin çarşıda alışveriş yaparken kendisini tanımayan bir tüccar ile pazarlık yapar. Hz. Hüseyin'i tanıyan biri tüccarın kulağına muhatabının peygamber torunu olduğunu söyleyince adam istediği malı parasız vermek ister Hz. Hüseyin, 'Peygambere olan yakınlığımı ticarete alet edemem.' diyerek kabul etmez.

Şimdi CHP liderinin Peygamber soyundan geldiği propagandasıyla dini açıkça siyasete alet etmektedir!

Kılıçdaroğlu'nun yolu Peygamber yolu değildir!

Peygamber yolunda olduğuna dair bir emare görülmedi. Tam aksine emperyalistlerin silahlı maşası PKK terör örgütünün siyasi uzantısını küstürmemek için yapmadığı ve vermediği taviz kalmadı. Partisinde ateistleri el üstünde tutmaya devam ediyor, namaz kılan subaylara hesap soracağını ilan edenleri kucaklıyor, İslam dinine ortaçağ zihniyeti diye hakaret edenleri parti temsilcisi diye elinin altında tutuyor sonra da peygamber soyu oluyor öyle mi?

Kılıçdaroğlu'nun yolu Peygamber yolu değildir!

Onun yolu CHP'nin yoludur!

Yaşar Nuri'nin tespitiyle 'CHP yönetimi, üzerinde Kur'an dışılık, din dışılık örtüsü bulunan' bir yönetimdir.

Peygamber soyuymuş!

Peygamber soyundan geldiğini iddia eden biri de geçenlerde Paris sokaklarında aldığı alkolün etkisiyle sendeleyip duruyordu!

Kimse onun bu halini Peygamber soyu diye hoş görmedi. Tam tersine Peygamber hatırasına leke süren bir şuursuz olarak gördü.

Ayrıca insanların hepsi peygamber soyundan değil mi? İnsanlığın babası Hz. Adem peygamber değil mi?

Onun iki oğlunun biri hakkı diğeri batılı temsil etmedi mi?

Hepimiz Hz. Adem'in soyuyuz ama kıymetimiz, şerefimiz, üstünlüğümüz, babamızın oğlu veya dedemizin torunu olmakla değil Peygamber yolunda yürümekle belli olur!

Kılıçdaroğlu'nun yolu Peygamber yolu değildir.

Kılıçdaroğlu'nun yolu CHP yoludur. O yol da Peygambere muhalefet eden Peygamber amcasının yoluna daha çok benziyor!

Seyyidlikten ona ekmek çıkmaz!"