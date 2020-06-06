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Aktüel

Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek ve fikir alışverişi yapmak üzere ilk olarak İstanbul milletvekilleriyle 9 Haziran Salı günü bir araya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:24:13 -
Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşecek

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşecek.

Kılıçdaroğlu, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek ve fikir alışverişi yapmak üzere 9 Haziran Salı ve 11 Haziran Perşembe günleri, gruplar halinde milletvekilleriyle bir araya gelecek.

İlk olarak 9 Haziran'da partisinin İstanbul'dan çıkardığı 17 milletvekilini dinleyecek olan Kılıçdaroğlu, ilk gün toplam 53 milletvekilinden görüş alacak.

Kılıçdaroğlu, 11 Haziran'da öğle saatlerinde başlayacağı mesaisine, milletvekillerini 4 grup halinde kabul edecek ve birer saat dinleyecek.

Görüşmeler, Grup Başkanvekillerinin koordinasyonunda Grup Yönetim Kurulu salonunda yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle görüşmelerinde grup başkanvekilleri ve MYK üyeleri yer almayacak.


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