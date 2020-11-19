Kılıçdaroğlu övünüyordu! CHP'nin sahra hastanesi yalan oldu

CHP'nin pandemi sürecinde yaptığı sahra hastanesi şovunun balonu çabuk söndü. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulduğu öne sürülen sözde sahra hastanesiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 12 Nisan'da, "Bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurduk" diye övünmüştü. Belediye Başkanı Zeydan Karalar da koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde TÜYAP Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesini kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı.



Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' diye söz ettiği yerin fuar alanı olduğu, boş salonun sadece paravanlarla bölündüğü, bir gecede 'emanet yatakların' taşındığı ortaya çıkmıştı. Sözde sahra hastanesi sağlık hizmeti açısından uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle mühürlenmişti.

Kılıçdaroğlu'nun övgüler düzdüğü sözde sahra hastanesinin bulunduğu fuar alanında bugün Estetik, Kozmetik Güzellik Fuarı başlıyor. Daha önce gazetecilerin fotoğraf ve görüntü almasına izin verilmediği fuar alanı görüntülendi.

Hastane tabelası yerde

CHP Adana milletvekillerinin önünde poz verdikleri 'Sahra Hastanesi' yazılı tabelanın söküldüğü ve duvarın yanına bırakıldığı görüldü. Kapının üst girişine ise TÜYAP Adana levhası yeniden asıldı. Başkan Karalar'ın "Bin kişilik hastane yaptık" dediği alanda ise güzellik fuarına katılacak olan firmaların stantları kuruldu. Sözde sahra hastanesi görünümü vermek için kullanılan paravanların ise tamamıyla kaldırıldığı ve çöplüklerin bulunduğu bölgede bekletildiği görüldü. Bugün saat 14.00'te gerçekleşecek güzellik fuarı açılışına koronavirüs tedavisi gördüğü için Başkan Karalar katılamayacak.