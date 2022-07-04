Kılıçdaroğlu olsaydı, görürdünüz soldan çarklı medyanın güzellemelerini! Bakan Karaismailoğlu olunca burun kıvırdılar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'a bindi. Paylaşılan videoyu hazmedemeyen soldan çarklı solak medya ise görüntülere burun kıvırdı.
yeniakit.com.tr
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'da vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı. Marmaray'dan Yüksek Hızlı Tren'e aktarma yapan Bakan Karaismailoğlu'nun yolculuk yaptığı anlar, sosyal medyada gündem olurken solak medya görüntülere burun kıvırdı.
Kılıçdaroğlu olsaydı, görürdünüz soldan çarklı sol medya güzellemelerini
Öte yandan Bakan Karaismailoğlu'nun Marmaray'a binmesi soldan çarklı sol medyada hazımsızlığa neden oldu.
Kimsenin kimsenin yüzüne bakmadığı 10 saniyelik görüntüler üzerinden yolcuların tanımadığını iddia eden sol medya, Bakan Karaismailoğlu'nun halkın arasında rahatça gezmesine karşı kulp üstüne kulp taktı.
Bakanın Marmaray yolculuğuna burun kıvıran solak medya, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı nasıl atardınız, ne güzellemeler yapardınız oysa" yorumuna neden oldu.