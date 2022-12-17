Kılıçdaroğlu o hamleye hazırlanıyor! Vaziyet al Ekrem! Ölümcül yumruk geliyor

Mehmet Barlas, kendisi hakkında verilen kesinleşmemiş kararı şov malzemesi haline getiren Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Sabah gazetesindeki yazısında, İmamoğlu'nun "mağduriyet edebiyatı"nın inandırıcı bulunmadığına vurgu yapan Barlas, CHP yönetiminde ise İmamoğlu rahatsızlığının artarak devam ettiğine dikkat çekti.

"Akşener'le birlik olup CHP'nin arkasından iş çevirmeye çalışan İmamoğlu'nun suyu artık iyice ısınıyor" ifadelerini kullanan Barlas, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Egosu yüzünden eline geçen tüm fırsatları geri tepen İmamoğlu, kendisi hakkında verilen bu ceza kararını da eline yüzüne bulaştırdı.

Şimdi CHP medyası "İmamoğlucular" ile "Kılıçdaroğlucular" olarak ikiye bölündü. Burada kimin güçlü olduğundan çok hangi kanadın bütçesinin fazla olduğu önemli.

Kılıçdaroğlu henüz karşı hamlesini yapmadı. Bakalım kim kazanacak?"