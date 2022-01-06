Kılıçdaroğlu milletin aklıyla alay ediyor! Mansur Yavaş mağdurlarına da hukuki destek verecek misin, Kemal bey?

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CHP’nin yönettiği büyükşehir belediyelerindeki emek gaspının önü bir türlü alınamazken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim." diyerek milletin aklıyla alay etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim. KPSS’de yüksek puan alıp, sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almak üzere, bu siteye başvurmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş mağdurlarına da hukuki destek verecek misin, Kemal bey?

CHP’li İBB’de işe alınan 557 terör iltisaklı ismin sıcaklığı gündemdeki yerini korurken, CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de mülakat skandalı patlak verdi. 2019 yılında belediye iştiraki ASKİ’nin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere açılan sınavda aleni bir kadrolaşmaya gidildiği belirlendi. 142 kişinin girdiği sınavda 73 adayın mülakat puanının, yazılı sınavdan aldığı puana göre 10 ya da 40 puan arası düşürülerek eşine az rastlanır bir emek gaspının gerçekleştirildiği bildirildi. 44 adayın mülakat puanının da yazılı sınavdan düşük puan almalarına rağmen sözlü sınavlarının 10 ile 40 puan arası yükseltildiği ve bu yolla kadrolaşmaya gidildiği belirlendi.