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Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş ile görüşüyoruz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu televizyon programında CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen Mansur Yavaş hakkında konuştu.

02 Kasım 2018 Cuma 11:20
Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş ile görüşüyoruz!

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için aday çalışmaları devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hande Fırat'la Gece Görüşü programında soruları yanıtlarken gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş hakkında açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu ile görüşürüz

Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş hakkındaki açıklamaları şöyle:

CHP her yerde kendi adayını gösterecek. Talep gelirse Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener ile görüşürüz. Milletvekili seçimlerinde işbirliğinin yasal altyapısı hazırlandı. Yerel yönetimlerde partilerden çok aday profili önemli.

Tipik örneği Mansur Yavaş

O adaya AK Partililer ve MHP'liler gidelim oy verelim diyebilir. Milletvekilleri seçimlerinde oy veren insanların yerel seçimlerde oy vermesi için güçlü bir aday profili çıkartılması gerekir. Geçmişte belde ittifakı çoğu yerde yaşandı. A Partisi kazanmasın diye B partisine oy verildi. Tipik örneği Mansur Yavaş.

Mansur Beyle görüşüyoruz. Mansur Yavaş, siyaset dünyasının önde aktörü. Birikimli, başarılı bir insan. Saygı duyulması gereken bir siyasetçi. Önümüzde uzun bir süre var. Bugünden adayları tartışmanın bir anlamı yok.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 11:20
  1. Mansur Yavaş
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Hande Fırat

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