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Siyaset Kılıçdaroğlu, mafya liderliğine soyundu! CHP liderinden 4 dilde Kanal İstanbul tehdidi
Siyaset

Kılıçdaroğlu, mafya liderliğine soyundu! CHP liderinden 4 dilde Kanal İstanbul tehdidi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Boğazı'nı rahatlatacak 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili sosyal medya hesabından 4 dilde tehditler savurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 18:56:00 -
Kılıçdaroğlu, mafya liderliğine soyundu! CHP liderinden 4 dilde Kanal İstanbul tehdidi

Kanal İstanbul propagandası yaparak müteahhitlere ödeme yapmayacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalardan sonra 4 dilde Alman Deutsche Bank'ı tehdit etti ve Türkiye'den ödeme alamayacaklarını söyledi.

Türkiye'de yapılan veya planlanan her projeye karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde yine Kanal İstanbul var. Kılıçdaroğlu, son günlerde her fırsatta Kanal İstanbul'u yaptırmayacaklarını, bankalara da yaptırım uygulayacaklarını söyleyerek tehditler savuruyor.

Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki sözlerinin ardından Alman Deutsche Bank'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 dilde tehdit etti.

Kılıçdaroğlu 4 dilde tehdit etti

"Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye'nin hazinesinden para alamayacaklar! O zaman Deutsche Bank'a da söyleyeyim..." diyen Kılıçdaroğlu dört (Almanca, Fransızca, İngilizce ve Arapça) dilde, "Ülkemin çıkarlarına ve dünya iklim politikasına aykırı olan Kanal İstanbul projesini finanse eden kurumlar, Türkiye hazinesinden geri ödeme alamayacaktır. Ayrıca, projenin neden olacağı doğa tahribatı için de tazminat talep edilecektir" paylaşımında bulundu.

'Fitil fitil burnundan getireceğim'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili tehditlerine bir yenisini daha ekleyerek, müteahhit ve kredi veren bankaları hedef almıştı.
Kılıçdaroğlu, "Projeye imza atan bürokratın fitil fitil burnundan getireceğim" demişti.

Kanal İstanbul projesi

Kanal İstanbul, Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir su yolu olma görevini alacak. Başkan Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi, Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridorundan geçecek.

 

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Yorumlar

Murat ben

Bu adam hasta.
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VURDU VE GOOOOOOL

İŞTE VİZYON İŞTE YARATICILIK NE GEZER BUNLAR ZAVALLI AKP DE.
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