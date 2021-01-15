Kılıçdaroğlu korona aşısı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu hangi korona aşısını yaptıracak?

Çin’in Sinovac firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" almasından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında korona aşılarını yaptırdı. Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyelerine vurulan korona aşısı böylelikle start almış oldu. Çin’den getirilen korona aşısına sağlık çalışanlarından başlandı. İlk gün verilerine bakılacak olunursa korona aşısına yoğun talep var. Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılamanın ilk gününde (14 Ocak) öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanlarından 285 bin kişi CoronaVac aşısı oldu.

Cumhurbaşkanı da korona aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü MKYK toplantısının arddan MYK ve MKYK üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi’ne giderek COVID-19 aşısı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona aşısını yaptırdıktın sonra başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere diğer liderlerin de korona aşısını yaptırıp yaptırmayacakları merak edilmeye başlandı. Son dakika haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu korona aşısı konusunda açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu korona aşısı olacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben de aşı olacağım, zamana henüz karar vermedik. Bugün yarın olacak. Sağlık Bakanı aradı, "Tabi" dedim, "Gerekirse ben de refakat ederim size" dedi" açıklamasında bulundu.