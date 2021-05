Kılıçdaroğlu kimlerle yol yürüdüğünü itiraf etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch’te yayınlanan konuşmasında "İktidara geldiğimizde Türkiye'de yasak olan Paypal, Booking ve Uber ile oturup konuşacağız." diyerek ABD ve Batı sermayeli şirketlere şimdiden mesaj yollayarak safını belli etti.

Kılıçdaroğlu, üniversite mezunu gençlerin iş bulamadığını vurgulayarak, "İki çocuğum var, evlere temizliğe gidiyorum diyor. Üniversite mezunu. Utanması gereken kim? Boomer diyorsunuz değil mi? işte onlar. Boomer’lardan bu memleketi kurtaracağız" dedi.

İngilizce “Baby Boomer” ifadesi ile 1946-1964 yılları arasında doğan “Patlama Kuşağı” anlatılıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki “nüfus patlaması” yıllarında doğan bir milyar bebekten ötürü bu kuşağa “Baby Boomers” kuşağı deniliyor.

Kılıçdaroğlu, "Sevgili gençler geleceği yurt dışında düşünebilirsiniz ama size sözüm söz beraber bu ülkeyi aydınlığa çıkaracağız. 6 ay içinde göreceksiniz başka bir Türkiye... ‘Ben Kılıçdaroğlu’nu istediğim gibi eleştiririm başıma hiçbir felaket gelmez’… Hepsini göreceksiniz. Özgürlüğü göreceksiniz. Konsollarınızı daha ucuza alacaksınız. İnternet erişiminiz çok daha rahat olacak. Bir yıl içinde her yurtta, her odada genişbant internet erişimi olacak. Her şeyi özgürlük alanınızı geliştirerek yapacağım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca, ittifakla ilgili dikkat çeken açıklamalarda da bulundu. Kılıçdaroğlu, "HDP ile bir ittifakımız yok, olsa söyleriz" dedi.

Kılıçdaroğlu, "HDP ile ittifak içinde misiniz, sizin için ne ifade ediyor? İttifak içinde değiliz. Bir ittifakımız var, ittifakı oluşturan partiler Demokrat Parti, Saadet Partisi, İyi Parti, biz. İttifakta olsak HDP ile söyleriz. Böyle bir şey yok. HDP'yi düşmanlaştırıyorlar. HDP bir siyasi parti. Meclis'te grubu var. Başkanvekili var... HDP ile bir ittifakımız yok" dedi.

Kılıçdaroğlu, PKK'ya ilişkin kendisine yöneltine bir soruya da, "PKK terör örgütüdür. Gara operasyonunda bölücü terör örgütü dedik biz. MSB, resmi internet sitesinde bölücü terör örgütü diyor, biz de öyle diyoruz. Terör örgütü adının anılmasını ister terör yaparak. Kınıyor muyuz, elbette. Terörü kim nasıl yaparsa yapılsın karşı çıkmak politikayı bırakın insani görevimizdir. Biz bölücü terör örgütüne binlerce şehit verdik" yanıtını verdi.



Kılıçdaroğlu, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak" sorusuna da, "CHP'nin adayı şu anda. Biz bir ittifak oluşturduk. Cumhurbaşkanı adayını ittifakla oturup konuşmak zorundayız, aksi halde yanlış yaparız. Cumhur İttifakı'na benzer aksi halde. Orada bir kişi konuşuyor, herkes ona itaat ediyor. Millet İttifakı bu konuyu konuşmadı, gündeme gelmedi" dedi.

En yavaş ve en pahalı internet bizde. Neden? Türk Telekom'u kime verdiler? Lübnanlı Hariri ailesine verdiler. Türk bankalarından kredi çekerek aldı. Türk Telekom'un içini boşalttı. Sonra da borçlarını ödemedi. Şu anda Telekom bankaların oldu.

Geniş bant internet yaygınlaşacak. Kamu, özel sektörün önündeki engelleri kaldırsın, bunlar çok hızlı gelişir. Bir yatırım için bir çok yerden izin gerekiyor. Bürokratik engelleri kaldıracağız.

Sayıştay'ın tespitine göre 138 bin öğretmen açığı var. 138 bin öğretmeni hemen kurayla göreve başlatacağız.

Öğrencilerimizi körelten bir eğitim sistemi var. Bu eğitim sistemini tepeden tırnağa değiştireceğiz. Eğitim sisteminin nasıl olacağına siyasetçi değil, eğitimciler karar verecek.

Bizim en büyük zenginliğimiz insan kaynağımızdır. Nüfusumuz 2035'den sonra yaşlanacak. Bizim 2035'e kadar çok ciddi bir sıçrama yapmamız lazım.

Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız.

İnsan doğduğu andan itibaren vergi ödüyor. Verginin adil olması lazım. Bu verginin ülkenin kalkınmasına harcanması lazım.

Yazılım sektöründe Hindistan dünyanın sayılı ülkelerinden biri oldu. CHP olarak Hindistan'a bir heyet gönderdik, bu durumu incelettik. Bunu devletin yapması lazım.

İktidara geldiğimizde Türkiye'de yasak olan Paypal, Booking ve Uber ile oturup konuşacağız.