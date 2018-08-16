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Kılıçdaroğlu kendisine mermi fırlatan şahsı bu şartla affetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze namazında kendisine yönelik olarak mermi fırlatan İrfan Cengiz adlı şahsı, 5 kız öğrencinin bir yıllık bursunu ÇYDD'ye bağışlaması şartıyla affetti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:30
Kılıçdaroğlu kendisine mermi fırlatan şahsı bu şartla affetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine mermi fırlatan İrfan Cengiz adlı şahsı, 5 kız öğrencinin bir yıllık bursunu ÇYDD'ye bağışlaması şartıyla affetti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 8 Haziran 2016'da Fatih Camii'nde polis memurları Gökhan Topçu ve Kadir Cihan Karagözlü'nün cenaze törenlerine katılmıştı. Tören sırasında CHP'nin gönderdiği çelenk bir grup tarafından parçalandı. Cenaze namazının kılınmasının ardından İrfan Cengiz adlı kişi, ön saflarda bulunan Kılıçdaroğlu'na doğru elinde bulunan mermiyi fırlattı.

BASİT TEHDİT KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine soruşturma yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, şüpheliler arasında herhangi bir irtibat bulunmadığını, eylemin arkasında yasadışı örgütler ve oluşumların bulunmadığını bildirdi. Bunun üzerine Terör Savcılığı, olayın "basit tehdit" kapsamında kaldığını belirterek, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.

5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE BURS KARŞILIĞINDA UZLAŞMAYI KABUL ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, konuyu CHP liderine taşıdı. Kılıçdaroğlu, şüphelinin 5 üniversite öğrencisinin bir yıllık burs ücretini ÇYDD'ye yatırılması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini ve şikayetini geri çekeceğini söyledi. Şüpheli Cengiz, bu teklifi kabul ederek ÇYDD'nin hesabına 11 bin TL bağış yaptı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, bunun üzerine uzlaşma kararını savcılığa bildirdi.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 10:30
  1. İstanbul
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Kılıçdaroğlu'na mermi
  4. İrfan cengiz

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