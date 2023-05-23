Kılıçdaroğlu kendine bela okudu! Pes dedirten sözler

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Başkan Erdoğan ilk tur seçimi önde tamamlarken Cumhur İttifakı de seçimlerden zaferle çıkmayı garantiledi. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise aldığı yenilgiyle büyük hüsrana uğradı.

Milliyetçilik oyunu

Terör örgütü PKK'nın kendisini desteklemediği yalanı üzerine 1 haftalık ikinci tur kampanyası hazırlayan Kılıçdaroğlu adeta HDP ve PKK'nın kıskacına sıkıştı. HDP'nin oyları olmadan yola devam edemediği için özerkliği, kayyumu kaldırmayı ve Selahattin Demirtaş'ı çıkarmayı açık açık vadederek PKK'nın da desteğini alan Kılıçdaroğlu seçimi kazanamayınca bunun yanına milliyetçi oyları eklemek istedi.

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadeleye bakışı ortadayken aniden yapılan makas değişikliği sadece oy istenecek milliyetçilere değil CHP'lilere bile inandırıcı gelmedi. CHP'liler bile "Bu sadece seçime kadar olan bir strateji' diyor.

Kandil'den 2. tur mesajı

Terör örgütü PKK ikinci tur seçimleri için de HDP kitlesini Kemal Kılıçdaroğlu'na yönlendirerek destek vereceğini açıkladı.

Örgüt yöneticilerinden Duran Kalkan terör inlerinden yayınladığı videoda 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakın süreceği mesajını verdi. Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı ve turancı olduğunu söyleyen Duran Kalkan buna karşı 7'li masayı destekleyeceklerinin altını çizdi.

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Kendine bela okudu

Son olarak Hatay'da konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ağızları açıkta bıraktı. Terör örgütüyle birbirlerine verdikleri karşılıklı destek ayyuka çıkan Kılıçdaroğlu, "Terörü her yerde ve her ortamda bir insanlık suçu olarak ifade ettiğini" öne sürerek, "Kim teröre destek veriyorsa, kim teröristlerle yan yana duruyorsa, kim onların musluğuna su taşıyorsa Allah bin belasını versin." diyerek kendine beddua etti.

Açıklama ve vaatleriyle terörün musluğuna su taşıyan Kılıçdaroğlu'nun çıkışına tepki yağdı.

İşte KK'nın PKK ve FETÖ'nün beklentilerini karşılayacak vaatleri

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün beklentilerini karşılayacak birçok vaatte bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun, iktidara gelmeleri halinde hayata geçireceğini açıkladığı vaatler arasında, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü açısından tehdit oluşturan, teröristler için umut olan birçok başlık yer alıyor.

Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük

Geçtiğimiz günlerde dahi bir Alman gazetesine röportaj veren Kılıçdaroğlu, hapisteki Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın mahkûmiyetini değerlendirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu kararın uygulanacağını söyledi ve iki ismin düşünce suçundan hapiste olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu 28 Mayıs 2022 günü yapmış olduğu bir konuşmada; "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanıyor.

KHK'lılarla ilgili açıklaması

Ardından 1 Eylül 2022 günü bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu KHK'lıların serbest bırakılmasıyla ilgili olarak; "KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız bize oy vereceksiniz, onlarda var" ifadelerini kullanıyor.

"Yerel yönetimlere özerklik şartı getireceğim"

7 Ocak 2016 'da yaptığı bir konuşmada yerel yönetimlere özerklik şartından bahseden Kılıçdaroğlu; "CHP iktidarında yerel yönetimlere özerklik şartını mutlaka getireceğim" diyor.

"Kayyum uygulamasını bitireceğim"

2022 yılında yaptığı başka bir konuşmasında ise Terörle iltisakları bulunan belediyelere yönelik yapılan kayyum atamalarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu; "O kayyum denen garabet uygulamayı tamamen bitireceğim" demişti.