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Kılıçdaroğlu kendi partisini yalanladı! "Tamamı uydurma"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, FOX TV canlı yayınında yaptığı açıklamalarla, geçtiğimiz seçimlerde kendi parti kurmaylarının ve CHP'li seçmenlerin ortaya attığı 'oy çalma' iddialarını yalanladı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 18:28

CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluFOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Genel seçimlerde "sistem çöktü, oylar çalındı" iddiasında bulunan CHP'lileri "bunların tamamı uydurma haberler" diyerek yalanlayan Kılıçdaroğlu, kendi parti kurmaylarının ve CHP'li seçmenlerin kopardığı yaygarayı da boşa çıkarması dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 18:28
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Kılıçdaroğlu kendi partisini yalanladı
  4. Oy çalma iddiası

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