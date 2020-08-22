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Siyaset Kılıçdaroğlu kayıplara karıştı
Siyaset

Kılıçdaroğlu kayıplara karıştı

Tüm Türkiye Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal rezervinin sevincini yaşarken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyu görmezden gelerek 'kayıplara karışması' tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 01:50:00 -
Kılıçdaroğlu kayıplara karıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'deki Tuna 1 sondaj kuyusunda keşfedilen 320 metreküp doğal rezervinin müjdesiyle tüm Türkiye büyük sevinç yaşadı. 

Sosyal medyayı sallayan doğalgaz müjdesi Twitter'da dünya gündemine otururken dünya medyasının da en ilgi duyduğu olaylardan biri oldu. Erdoğan'ın açıklaması dünyada flaş haber olarak geçti.

Kılıçdaroğlu ortadan kayboldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü. Her olaya bir açıklaması olan CHP lideri, Türkiye adına gurur veren müjdeyi sosyal medyadan bile açıklama yapmaya değer görmedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin gurur ve heyecanla paylaştığı doğalgaz müjdesini dikkate almayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na seslenen AK Partili Bülent Turan, megafon simgesiyle birlikte "320 milyar metreküp doğalgaz bulundu Sayın Kılıçdaroğlu" ifadesini kullandı.

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