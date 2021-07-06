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Siyaset Kılıçdaroğlu iyice zıvanadan çıktı: AK Parti'ye oy vermek günahtır
Siyaset

Kılıçdaroğlu iyice zıvanadan çıktı: AK Parti'ye oy vermek günahtır

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen ve çiftçilerin ardından şimdi de AK Parti'ye oy veren vatandaşları hedef aldı. İyice zıvanadan çıkan Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verenlerin "günah" işlediğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 15:13:00 -
Kılıçdaroğlu iyice zıvanadan çıktı: AK Parti'ye oy vermek günahtır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti seçmenini hedef aldı.

Daha önce çiftçileri "İki elim yakanızda" ve öğretmenleri de "Siz hoca falan değilsiniz" diyerek AK Parti'ye oy verdikleri için hedef alan Kılıçdaroğlu, şimdi de AK Parti'ye oy vermenin "günah olduğunu" savundu.

"Hala oy veriyorsan günah işliyorsun"

Kılıçdaroğlu, "İsraf haram değil mi? Haram. Günah değil mi? Günah. AK Parti’ye geçmişte oy veren bütün kardeşlerime sesleniyorum. Eğer israf haramsa sen gidip hala AK Parti’ye oy veriyorsan sen de günah işliyorsun" ifadelerini kullandı.

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