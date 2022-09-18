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Siyaset Kılıçdaroğlu: İttifak yok!
Siyaset

Kılıçdaroğlu: İttifak yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bildiğiniz gibi ‘İttifak yok’ diye açıklama yapıldı. İttifak yok zaten. İttifak daha sonra ortaya çıkacak. Biz şu anda bir masanın etrafındayız." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 14:25:00 -
Kılıçdaroğlu: İttifak yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Gerçek Gündem’in bazı yazar ve yöneticileri ile bir araya geldi.

“Millet İttifakı var mı yok mu?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Bildiğiniz gibi ‘İttifak yok’ diye açıklama yapıldı. İttifak yok zaten. İttifak daha sonra ortaya çıkacak. Biz şu anda bir ‘masa’nın etrafındayız. Hepimizin ortak bir amacı var. Biz daha cumhurbaşkanı adayını belirlemedik. İktidar olduğumuzda neleri yapacağımız konusunda alacağımız yol var. Bu konuda da ekipler çalışıyor. Evet, genel başkanlar Altılı Masa etrafında ayda bir kez buluşuyor. Ama genel başkan yardımcıları çalışıyor. ‘Ayda bir toplanıyor yetersiz, uzun zaman geçiyor’ deniyor ama genel başkan yardımcıları kendi aralarında birçok başlıkta toplanıyor. İnsan hakları konularından sorumlu olanlar, göçmenler sorumlu olanlar, diğerleri her biri arkada zaten çalışıyorlar. Çalışmaları bitirenler masaya geliyor. Çalışması bitmeyen hangi aşamada olduğunu söylüyor. Böylelikle olgunlaşıyor.

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